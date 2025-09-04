Precio del dólar blue hoy: a cuánto cotiza el jueves 4 de septiembre con el MEP y el CCL
A cuánto está el dólar blue hoy jueves 4 de septiembre. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Cómo queda la brecha cambiaria.
El dólar blue hoy jueves 4 de septiembre cotiza a $ 1325 para la compra y $ 1345 para la venta. El paralelo bajó durante las últimas dos ruedas, tras una sostenida tendencia al alza que lo había acercado al valor que tenía antes del inicio del nuevo esquema cambiario (cerró el viernes previo al 14 de abril a $ 1375).
Por su parte, el dólar oficial hoy jueves 4 de septiembre cotiza estable a $ 1335 para la compra y $ 1375 para la venta. La divisa también acabó con la racha alcista tras la decisión del Gobierno de intervenir en el mercado de cambios para "contribuir a su normal funcionamiento".
La divisa viene de acumular una suba de $ 50 en 10 días y el lunes llegó a tocar los $ 1390, su pico más alto desde la salida del cepo cambiario a mediados de abril.
De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-2,18%). El paralelo cotiza $ 115 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).
Tras el anuncio del Gobierno, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) intervino en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) a través de la venta de sus dólares depositados en el Tesoro.
Dado que este movimiento se realizó a través del Tesoro, por lo pronto las arcas del BCRA se encuentran hoy en u$s 40.843 millones.
El dólar blue hoy jueves 4 de septiembre cotizó a $ 1345. En tanto, las otras cotizaciones del dólar quedan del siguiente modo:
|Cotización
|Compra
|Venta
|Dólar BNA
|$ 1335
|$ 1375
|Dólar Blue
|$ 1325
|$ 1345
|Dólar Mayorista
|$ 1332,30
|$ 1372,30
|Dólar CCL
|$ 1362,90
|$ 1364,80
|Dólar MEP
|$ 1360,20
|$ 1360,80
A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este jueves 4 de septiembre
El dólar CCL o dólar cable hoy jueves 4 de septiembre se consigue a $ 1362,90 para la compra y $ 1364,80 para la venta.
A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este jueves 4 de septiembre
El dólar MEP hoy jueves 4 de septiembre se ubica a $ 1360,20 para la compra y $ 1360,80 para la venta.
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy jueves 4 de septiembre
El dólar oficial este jueves 4 de septiembre opera a $ 1375 para la venta en las pantallas del Banco Nación tras la eliminación del cepo cambiario y la imposición de bandas de flotación entre $ 1000 y $ 1400.
El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:
|Entidad
|Compra
|Venta
|BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
|1.340,000
|1.380,000
|BANCO DE LA NACION ARGENTINA
|1.335,000
|1.375,000
|INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
|1.315,000
|1.382,000
|BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
|1.340,000
|1.380,000
|BANCO SUPERVIELLE S.A.
|1.347,000
|1.387,000
|BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
|1.335,000
|1.385,000
|BANCO PATAGONIA S.A.
|1.340,000
|1.390,000
|BANCO HIPOTECARIO S.A.
|1.360,000
|1.395,000
|BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.
|1.335,000
|1.375,000
|BRUBANK S.A.U.
|1.347,000
|1.378,000
|BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
|1.340,000
|1.380,000
|BANCO MACRO S.A.
|1.340,000
|1.385,000
|BANCO PIANO S.A.
|1.335,000
|1.380,000
El Gobierno interviene el dólar: qué dice el FMI sobre la decisión de Caputo
El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció que el Tesoro comenzará a intervenir en el mercado libre de cambios "con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento". El Gobierno dice tener el aval del FMI.
La aclaración surge 5 días después de que comenzaran a circular estimaciones sobre los depósitos del Tesoro en el Banco Central que daban cuenta de una caída de los que son en dólares equivalente al aumento que habían registrado los depósitos en pesos.
