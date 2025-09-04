El blue pasó a ser el dólar más barato y el oficial, el más caro

El volumen negociado en el dólar bajó superando apenas los u$s 340 millones, con un tipo de cambio mayorista operando estable toda la jornada en torno a $ 1362. El Tesoro, vía BCRA, habría vendido u$s 50 millones, según estima Nicolás Cappella, de la mesa de IEB.

A su vez, observa como comenzó a agrandarse la brecha cambiaria con el MEP, que finalizó en $ 1370, unos $ 12 por debajo del mayorista. Los minoristas quedaron sin cambios, en $ 1375 en el Banco Nación y $ 1377 en el promedio de los bancos, mientras el más barato de todos los tipos de cambio quedó el blue, que cayó 1% a $ 1350.

Sandleris: "El Gobierno debe comprar u$s 5000 millones para cumplir con el FMI"

Efecto estacional

Es el famoso efecto estacional de principios de mes, cuando muchas pequeñas y medianas empresas necesitan pesos para poder afrontar los pagos de salarios, que se deben hacer el cuarto día hábil del mes como máximo.

Entonces deben salir a desprenderse de sus ahorros en divisas. Y, por lo general, como se mueven en medio de una economía gris, que es mitad blanca y mitad negra, lo realizan en el mercado informal.

A su vez, observa como comenzó a agrandarse la brecha cambiaria con el MEP, que finalizó en $ 1370, unos $ 12 por debajo del mayorista. Los minoristas quedaron sin cambios, en $ 1375 en el Banco Nación y $ 1377 en el promedio de los bancos, mientras el más barato de todos los tipos de cambio quedó el blue, que cayó 1% a $ 1350

Poder de fuego

Claro que ahora la noticia pasa a ser el poder de fuego del Gobierno para dominar al dólar. Al cierre del 29 de agosto el fisco tenía depósitos en dólares en el BCRA por u$s 1.686 millones, pero el Tesoro ya había vendido dólares en agosto, según confirmaron en el equipo económico.

Por lo pronto, tras el cierre de la rueda el Tesoro no dio a conocer el tenor de su participación en el MLC, mientras que el Central informó que no intervino en el spot durante la rueda. Por lo tanto, en las mesas seguirán muy de cerca la difusión del dato de depósitos en dólares del Tesoro en el BCRA para ver lo que pasa.