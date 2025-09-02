Dólar: el Gobierno intervendrá en el mercado de cambios para "contribuir a su normal funcionamiento"

Luego de varios días en los que había "pistas" de que el Tesoro había intervenido en el tipo de cambio con la venta de dólares, este martes el secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, Pablo Quirno, confirmó que el Gobienro "participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento ".

Lo hará a través del Tesoro, tal como lo hizo en las veces previas en las que vendió dólares. El anuncio se hizo tras una nueva suba de las distintas cotizaciones del dólar: ayer, el oficial llegó a su pico más alto desde la salida del cepo a mediados de abril. Con una disparada de $ 25, tocó los $ 1390, para luego cerrar a $ 1385.

Y este martes, se mantiene en el mismo nivel pero la presión cambiaria es ya innegable pese a las distintas estrategias que el equipo económico ha aplicado en las últimas semanas. La divisa se ubica a a $ 85 de la banda superior acordada con el FMI que, dado que ajusta al 1% mensual, se ubica ahora en los $ 1471,41.

Pese al anuncio de Quirno, hace ya meses que el Gobierno enfrenta un clima de volatilidad cambiaria con la presión política que generan las elecciones como aliciente. En este escenario, el Tesoro genera ruido en el mercado a través de la venta de dólares y los contratos a futuro.

Tal como detalló El Cronista, en las 11 ruedas que pasaron entre el 11 de agosto y el 27 de agosto los depósitos del Tesoro en el Banco Central bajaron u$s 354 millones, cuando enfrentaba pagos por u$s 208 millones. Así, hoy hay hay u$s 146 millones de potencial intervención, menos lo que este le haya vendido a alguna provincia por el pago de deuda.

Noticia en desarrollo.