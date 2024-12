Precio del dólar blue hoy: a cuánto cotiza el domingo 1° de diciembre con el MEP y el CCL

El dólar blue hoy domingo 1° de diciembre cotiza a $ 1100 para la compra y $ 1120 para la venta en las cuevas de la City porteña.

En tanto, los dólares financieros, tanto MEP como CCL, operan entre los $ 1070 y los $ 1105.

Por su parte, el dólar oficial hoy domingo 1° de diciembre cotiza a $ 991 para la compra y $ 1031 para la venta en el Banco Nación.

El dólar tarjeta, en tanto, se ofrece a $ 1649,60 tras la modificación que decidió el Gobierno sobre las percepciones que se cobran a este tipo de cambio.

La brecha cambiaria del informal queda así en 8,63%. El paralelo se encuentra $ 95 por encima del valor con el que inició el año (cerró el 2023 a $ 1025).

El viernes, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se desprendió de dólares luego de varias ruedas. La autoridad monetaria vendió un total de u$s 171 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios. Noviembre cierra, no obstante, con compras por u$s 1440 millones.

De esta manera, desde el 13 de diciembre la entidad suma u$s 21.102 millones de balance positivo en las arcas del BCRA, mientras que las Reservas Internacionales se ubican en u$s 30.212 millones.

La cotización del dólar blue desde el inicio de 2024

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy domingo 1° de diciembre

El dólar blue hoy domingo 1° de diciembre se ofrece a $ 1100 para la compra y $ 1120 para la venta. En tanto, las otras cotizaciones del dólar quedaron del siguiente modo:

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 991 $ 1031 Dólar Blue $ 1100 $ 1120 Dólar Tarjeta $ 1649,60 Dólar Mayorista $ 989,02 $ 1028,94 Dólar CCL $ 1097,63 $ 1102,87 Dólar MEP $ 1074,74 $ 1075,61

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este domingo 1° de diciembre

El dólar CCL o dólar cable hoy domingo 1° de diciembre cotiza a $ 1097,63 para la compra y $ 1102,87 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este domingo 1° de diciembre





El dólar MEP hoy domingo 1° de diciembre se ofrece a $ 1074,74 para la compra y $ 1075,61 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy domingo 1° de diciembre





El dólar oficial este domingo 1° de diciembre cotiza a $ 1031 para la venta en las pantallas del Banco Nación .

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 970,000 1.045,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 987,050 1.026,950 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 999,500 1.067,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 972,000 1.037,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. 975,000 1.045,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 987,000 1027,000 BANCO PATAGONIA S.A. 975,000 1.040,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 975,000 1035,000 BRUBANK S.A.U. 960,000 1.035,000 HSBC BANK ARGENTINA S.A. 968,500 1.043,500 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 987,010 1.026,950 BANCO MACRO S.A. 970,000 1.045,000 BANCO PIANO S.A. 970,000 1.031,000

Crecen las opciones para operar en dólares: de pagos con tarjeta a inversiones con poco riesgo

Las fintech y los Alyc vienen sumando cada vez más opciones para operar en dólares desde el pago con tarjeta directo en esa moneda hasta inversiones con poco riesgo que pueden rescatarse en el día.

Lee la nota completa en este enlace.