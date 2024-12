Por qué se disparó el dólar blue y hasta dónde puede llegar

El 2,5% que subió el lunes el MEP, a $ 1100, representa un porcentaje mayor de lo que la mayoría de los bancos pagan por un plazo fijo en todo un mes. El dólar cripto incluso trepó más, un 3%, a $ 1130, mientras el blue y el contado con liquidación estuvieron 2% arriba, a $ 1125 y $ 1119, respectivamente.

En las mesas esperan que el tipo de cambio paralelo informal se mantenga altamente demandado por turismo. Si bien el uso de las tarjetas ha sustituido mayormente el llevar efectivo, aún hay demanda que en un mercado chico como el blue impacta rápidamente.

Los mesadineristas creen que la brecha podría llegar hasta $ 100 de diferencia entre el dólar paralelo oficial, como denominan en la jerga financiera al MEP, y el informal propiamente dicho, que es el blue.

BCRA flexibiliza el cepo a los freelancers: cuántos dólares no tendrán que liquidar

El escenario de los bancos sobre el dólar, el BCRA y la deuda

Dólar blue que se viene

"Los canales generadores de oferta están aceitados en la plaza y rápidamente veremos a la oferta actuar", pronostican, obviamente con el dólar Bolsa más barato que el informal.

De todos modos, sospechan que el MEP en torno a $ 1100 estará estable, por un dato no menor: el Banco Central tiene, según la fase 2 anunciada el 15 de julio pasado, unos u$s 1700 millones para intervenir en la plaza del tipo de cambio financiero paralelo para esterilizar pesos, y en el gabinete económico preferirían mantener a la brecha cambiaria no superando el 10%.

A propósito de la potencial intervención, una presentación del vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, confirmó que entre fin de octubre y el 9 de diciembre (último dato reportado), el Central no intervino en el tipo de cambio financiero.

Intervención del BCRA

Es una novedad, considerando que en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre el BCRA siempre había estado presente en el mercado comprando bonos contra dólares, para luego venderlos contra pesos e influir hacia la baja en el valor de MEP y del CCL cuando subían más de lo previsto.

Otro de los datos a tener en cuenta es que los depósitos en dólares se hunden, aunque los préstamos en moneda extranjera crecen. El pasado miércoles, último dato disponible en la web del BCRA, los depósitos en moneda extranjera del sector privado registraron una baja de u$s 69 millones, acumulando una contracción de más de u$s 2.852 millones desde el cierre de la primera etapa del blanqueo.

En contraste, los préstamos en dólares continúan creciendo, con un incremento de u$s 112 millones en la misma fecha, alcanzando una expansión acumulada de u$s 1.345 millones desde el mismo período de referencia.

BCRA de compras

Para los analistas de PPI, los dólares financieros son la clave detrás de las compras del BCRA. En lo que va de diciembre, más que compensan la demanda privada.

Los sectores "no agro" u "otra demanda neta" pasaron de demandar dólares de manera conjunta a ofrecerlos. Pasaron de demandar u$s 82 millones diarios en septiembre, u$s 37 millones en octubre y u$s 13 millones en noviembre a ofrecer u$s 30 millones en lo que va de diciembre.

Aquí también es clave el carry trade que están haciendo los importadores, dado que contiene la demanda privada.