BCRA flexibiliza el cepo a los freelancers: cuántos dólares no tendrán que liquidar

El Banco Central aumentará desde el 1° de enero de u$s 24.000 a u$s 36.000 el monto exento de liquidación para las exportaciones de servicios realizadas por personas físicas residentes, pero se estima que muchos millones más circulan de manera informal. Antes era de u$s 12.000 el máximo y lo había duplicado y ahora volvió a elevarlo un 50% más.

Obedece, en parte, a la buena performance compradora de divisas del Central, que sigue 'de shopping' y, hasta este miércoles, registraba un saldo neto comprador de u$s 938 millones en el mes.

Por otra parte, la medida viene bien para mantener la brecha cambiaria estable, ya que la reducción de 300 puntos en la tasa de política monetaria refleja un ajuste fino del programa.

Según señalan desde Cohen Aliados Financieros, "busca mantener una tasa neutra en términos reales para aliviar la carga de deuda del Tesoro, pero positiva en términos del dólar oficial para sostener el carry trade".

"Sin embargo, este recorte reduce el margen de esta estrategia, lo que podría generar presión sobre los dólares financieros si disminuye el apetito por instrumentos en pesos".

En conjunto, se calcula que los jóvenes emprendedores del rubro tecnológico como programadores, gamers, diseñadores gráficos y todo aquel que venda servicios de ese tipo al exterior, movilizan hasta u$s 3.000 millones por año.

Según el último relevamiento de Argencom, en 2023, la economía del conocimiento logró crecer en exportaciones 2,9% anual, lo que permitió alcanzar un saldo positivo de u$s 384 millones.