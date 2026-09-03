El analista financiero Salvador Di Stefano, conocido en el mercado como “el Gurú del Blue”, analizó el escenario cambiario y aseguró que “ van a sobrar dólares ” en lo que resta del año.

En el último informe publicado en su sitio web, el especialista planteó que la Argentina presenta superávit fiscal, superávit de cuenta corriente cambiaria, superávit de cuenta financiera y suba de reservas al mismo tiempo.

“Mientras que el mercado cambiario siga siendo positivo, no hay en el horizonte probabilidades de un salto de precios importante en el tipo de cambio”, aseguró el Gurú.

En tanto, advirtió que sí “podríamos ver un deslizamiento de precios para que se vaya acomodando a la suba tratando de copiar a la inflación” de acá a fin de año.

“No vemos una devaluación significativa en el horizonte mientras sigan ingresando flujos de dólares del exterior vía exportaciones y préstamos a empresas más provincias”, advirtió.

Los tres superávit que planteó el Gurú

El “Gurú” afirmó que el mercado cambiario del Banco Central (BCRA) muestra un flujo de dólares muy favorable para el país en su relación con el resto del mundo.

El analista sostuvo que “en los últimos 12 meses la cuenta corriente fue positiva en u$s 2549 millones”, un resultado que atribuyó al saldo entre cobros y pagos de importaciones.

Ese saldo, explicó, “sumó u$s 28.209 millones”, cifra que permitió financiar el déficit de servicios y el pago de intereses de la deuda externa durante ese período.

Por otro lado, Di Stéfano precisó que la balanza de servicios arrojó un rojo de u$s 9393 millones, mientras que los intereses pagados alcanzaron los u$s 12.791 millones.

A esto añadió la remesa de dividendos y utilidades al exterior, que “sumó u$s 3674 millones” en el mismo lapso, de acuerdo con el relevamiento del analista.

El informe destacó además que “la cuenta corriente no necesita ser financiada por la cuenta financiera”, ya que su superávit es genuino y proviene de los ingresos por exportaciones.

Esos cobros por ventas al exterior “sumaron en los últimos 12 meses la friolera de u$s 93.138 millones”, un dato que, según Di Stéfano, buena parte del mercado no tuvo en cuenta.

El especialista sostuvo que muchos operadores apostaron por una devaluación que no llegó. Como ejemplo, comparó la cotización del dólar MEP, que pasó de $ 1359,8 el 31 de julio de 2025 a $ 1517,7 a la misma fecha de 2026.

En ese mismo período, remarcó, la inflación acumulada fue del 33,8%, muy por encima de la suba que registró la divisa en el mercado paralelo.

Según el especialista, la cuenta financiera del mercado cambiario también arrojó un resultado positivo. Di Stéfano indicó que “para el período de 12 meses a julio del año 2026 fue positiva en u$s 3219 millones”.

Ese saldo respondió a un “ efecto combinado de fuerte ingreso de dólares del exterior ” y a una masiva compra de divisas por parte de particulares, según el informe.

En esta línea, el economista citó el ingreso de préstamos a empresas y provincias, que “sumó u$s 18.051 millones”, y los créditos de organismos internacionales.

Los créditos del FMI y otros organismos financieros internacionales aportaron u$s 5.937 millones, mientras que la compra de dólares de personas físicas totalizó u$s 34.241 millones.

“ El gobierno soportó una corrida muy importante antes de las elecciones de octubre de 2025 y pudo doblegar sin problemas esa compra masiva de divisas , cayó la demanda de dinero y la tasa en pesos se espiralizó a la suba”, planteó.

Por su parte, el stock de reservas internacionales también mostró una mejora. La variación en los últimos 12 meses fue positiva en u$s 5940 millones, según el informe.

Con ese incremento, las reservas del Banco Central alcanzaron un stock de u$s 47.596 millones al 31 de julio del año 2026.

Por último, destacó que resultado fiscal “fue positivo en u$s 250 millones en los últimos 12 meses a julio de 2026.

“Van a sobrar dólares”: el pronóstico del Gurú para fin de año

Di Stéfano proyectó además una fuerte liquidación de divisas del agro durante septiembre , con precios “excepcionalmente altos” para maíz, girasol y trigo, y niveles atractivos para la soja.

El informe sumó a ese panorama la reforma de la carta orgánica del Banco Central y el blanqueo fiscal aprobado, para el que se espera una exteriorización de u$s 50.000 millones.