Al cierre de los mercados de este jueves, 3 de septiembre de 2026, la cotización del dólar blue a $ 1.525. Esta cifra señala una variabilidad de -0,65% en relación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar blue hoy presenta una tendencia positiva, ya que se ha registrado un aumento en comparación con los días pasados. Este comportamiento sugiere una creciente demanda y un fortalecimiento del dólar en el mercado paralelo. La tendencia podría reflejar factores económicos y de confianza en la moneda local.

La variación del dólar blue en el último año

La volatilidad económica de la última semana del dólar blue, con un 11.53%, es menor que la volatilidad anual del 17.51%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Fuente: narrativas-ar

Durante los últimos 12 meses, el dólar blue ha alcanzado un máximo de $ 1.570, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375.

¿Qué es el dólar MEP?

Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares.

Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera.

¿Cómo comprar dólar MEP?

Para conseguir dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares.

Algunos bancos dejan realizar la operación a través de su home banking. Es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios, ya que puede haber demoras. Además, se debe consultar si aplican comisiones.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).