Durante este jueves, 3 de septiembre de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este jueves, 3 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 5461 (Escopeta).

1° 5461 11° 8835 2° 0370 12° 9900 3° 3717 13° 6270 4° 9852 14° 1247 5° 0129 15° 1326 6° 3496 16° 0087 7° 4201 17° 5858 8° 6709 18° 9711 9° 3228 19° 8151 10° 4183 20° 6560

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados previos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.