Un relevamiento de la consultora Focus Market analizó qué uso le darán los argentinos al aguinaldo de diciembre este año y reveló una transformación en los patrones de consumo, “pasando de un enfoque en ocio e inversiones a uno más orientado a la supervivencia financiera”.

El trabajo de la consultora que dirige Damián Di Pace arrojó que, si tomamos los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), hay 10.051.200 personas con empleo asalariado registrado a nivel nacional que son sujetos de recibir aguinaldo. Unas 6.204.300 personas están en el sector público y el resto en el público (3.406.000), mientras que 440.900 son de casas particulares.

Se observó un salto del 13% al 29% del aguinaldo que se usa para pago de deudas, lo que sugiere un mayor endeudamiento familiar o presiones por costos crecientes en servicios, alimentos y obligaciones cotidianas. “Esto alinea con tendencias observadas en encuestas de mediados de 2025, donde el 31% de los argentinos destinó el aguinaldo de junio a gastos básicos, priorizando la cobertura de necesidades sobre el disfrute”, indicaron.

El informe destacó que, en un contexto de salarios estabilizados pero insuficientes, el aguinaldo actúa como “salvavidas” para fin de mes, especialmente para la clase media, donde el 53% recurrió a ahorros o deudas en 2025.​

Crece la morosidad

“Estos datos tienen sentido si consideramos que en las últimas semanas hubo un fuerte aumento en los saldos pendientes de pago de las tarjetas de crédito y en la cantidad de cheques rechazados. Eso nos da la pauta de que hay una gran parte de la población que no puede cubrir sus deudas”, indicó a El Cronista Gastón Lentini, el Doctor de tus Finanzas.

En una línea similar, Elena Alonso, directora de Emerald Capital, señaló que “se observa que el aguinaldo se toma principalmente para pagar deuda y no para gastos extra como solía suceder y los gastos corrientes se llevan otro 30% del aguinaldo”.

“Más del 35% de las familias usa sus ahorros para llegar a fin de mes y muchos usan el aguinaldo para reponer eso o para pagar tarjetas. Casi un 30% va a pagar deudas, otro 30% se destina a gastos corrientes y el 10% restante va a ahorro apenas, por lo que deja de ser relevante”, dijo la analista.

“El aguinaldo de diciembre 2025 muestra una orientación más conservadora y defensiva comparado con 2024, con un énfasis en reducir deudas y cubrir gastos esenciales, reflejando desafíos persistentes en el poder adquisitivo pese a mejoras macroeconómicas”, destacaron. Según indicaron, esta tendencia podría indicar una recuperación incompleta para los hogares medios y bajos, priorizando la estabilidad sobre el crecimiento patrimonial.

Cambia la lógica de inversiones

Por otro lado, Alonso informó que “se ve un cambio de lógica en las inversiones porque la gente busca más liquidez que otra cosa”. Es decir, que se busca plata rápida y en el corto plazo. Se invierte para generar valor principalmente y poder cancelar deudas, que es “la mejor inversión”.

“Lo que se busca es no quedarse con deudas atrasadas y ordenar el mes a mes. Bajar la presión financiera es la prioridad y ya no es un plus para viajar o consumir, sino que se busca frenar el endeudamiento”, detalló.

En este contexto, Lentini advirtió que hay que ser cuidadosos con el dinero en estos momentos porque los fondos money market pagan tasas mucho más ajustadas respecto de la inflación. Por eso, señala que no resulta tan conveniente dejar el dinero en las billeteras virtuales.

De hecho, mencionó que “hay varios fondos que gestionan deuda privada de empresas que tienen muy altos rendimientos para los inversores, uno de ellos es el de Balanz Crédito Privado, que rinde casi el doble”