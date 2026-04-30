El banco más grande del país, BBVA México, obtuvo una ganancia neta de MXN $28,236 millones en el primer trimestre de este año, lo que representó un avance de apenas 0.3% en comparación con el mismo periodo del año pasado. En su reporte trimestral, la entidad que lidera Eduardo Osuna refirió que la cartera de crédito vigente alcanzó un crecimiento anual de 8.5%, para ubicarse en MXN $2.1 billones, donde advirtió de una desaceleración de la cartera de crédito a empresas, particularmente la que se genera por grandes corporativos. En general, la cartera empresarial mostró un avance de 1.2%, mientras que la generación de nuevos créditos se contrajo 7% anual, en el apartado de corporativos y promotores. El comportamiento, según el banco, se vincula directamente con la debilidad de la inversión productiva, debido a que existen pocos proyectos nuevos. Además, la cartera de Gobierno se desplomó 50%, debido a que el inicio del año no fue el esperado. En conferencia, Eduardo Osuna, director de BBVA México, reconoció que hay una desaceleración en algunos productos, aunque espera que el crédito a gobiernos y empresas mejore su comportamiento en la medida que el gobierno dé mayores señales de certidumbre. La recuperación del crédito productivo, abundó, dependerá del avance del Plan México y de generar mensajes de certidumbre para los inversionistas privados nacionales, quienes representan la mayor parte de la inversión total. “En la tubería estamos viendo más actividad, me refiero a créditos que estamos procesando en este momento. Esperamos que desde el punto de vista empresarial, el crédito se empiece a acelerar si somos capaces de ejecutar todos los planes que están inmersos en infraestructura, tanto de logística como de energía, eso lo deberíamos ver hacia el segundo semestre”, comentó.