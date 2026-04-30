Durante febrero de 2026, la cartera comercial de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socaps) alcanzó MXN$ 35,381 millones, lo que representó un crecimiento anual real de 7.45% frente a los MXN$ 31,653 millones reportados en el mismo mes de 2025, en medio de una reforma legal que busca ampliar su capacidad de financiamiento dentro de la economía social. En este contexto, la reforma al artículo 2 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, que se discute en la Cámara de Diputados, podría marcar un punto de inflexión para el sector al permitir que las Socaps otorguen financiamiento a otras entidades del propio ecosistema, una práctica que hasta ahora no estaba contemplada en el marco legal. El cambio, impulsado desde hace años por el sector, apunta a fortalecer la integración entre cooperativas y ampliar sus herramientas de desarrollo, especialmente en un entorno donde aún existe un amplio margen de crecimiento frente a modelos de otros países. Durante la décima sexta Asamblea General Ordinaria de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México (Concamex), autoridades del sector coincidieron en que esta modificación podría abrir la puerta a una mayor participación de las Socaps en esquemas de financiamiento productivo, al permitir que los recursos circulen dentro del propio sistema cooperativo. Este ajuste no solo ampliaría las opciones de fondeo, sino que también fortalecería el papel de las cooperativas como intermediarios financieros en segmentos tradicionalmente desatendidos por la banca. Desde el frente regulatorio, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) consideró que la reforma contribuirá a generar mayor certeza jurídica, en línea con otras medidas que ya se desarrollan para fortalecer el marco operativo de las cooperativas. Entre estas acciones destaca un proyecto de mejora regulatoria enfocado en la apertura y operación de cuentas de captación, con el objetivo de facilitar el acceso de socios incluidos menores de edad mediante esquemas proporcionales y con requisitos más accesibles. Con estos cambios, el sector cooperativo financiero busca no solo consolidar su crecimiento, sino también ganar mayor relevancia dentro del sistema financiero mexicano al ampliar su capacidad para canalizar recursos hacia actividades productivas dentro de su propio ecosistema.