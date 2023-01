Por la inflación, los bancos de la Argentina necesitan bóvedas más grandes para almacenar una gran cantidad de pesos

El 2022 cerró con una inflación del 94,8%, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre que fue del 5,1%, se conoció que el acumulado del año pasado fue el más alto desde 1990.

En este contexto, los pesos argentinos se deprecian a medida que la inflación se acerca al 100% y los bancos se ven obligados a tomar medidas para guardar gran cantidad de billetes porque se están quedan "sin espacio", según reveló la agencia de noticias Bloomberg.

El medio citado indicó que las entidades bancarias están "instalando más bóvedas para almacenar billetes", dado que hoy el billete de mayor denominación de la argentina ($1000) vale menos de u$s 6 (a cambio oficial que hoy es de $ 185,25 para la compra y $ 193,25 para la venta ) y no supera los u$s 3 si te toma en cuenta el valor del dólar blue hoy ( $ 379 para la compra y $ 383 para la venta ).

Año Inflación acumulada 2015 26,9% 2016 40,3% 2017 24,8% 2018 47,6% 2019 53,8% 2020 36,1% 2021 50,9% 2022 94,8%

"Apenas la semana pasada, una cámara empresarial de Buenos Aires instó al banco central a comenzar a imprimir billetes de mayor denominación para abordar los crecientes problemas de realizar transacciones con un número cada vez mayor de billetes", detalló la agencia.

Sin embargo, el Banco Central (BCRA) se resiste a imprimir nuevos billetes que superen los $ 1000, pese a que los precios incrementaron casi a tres dígitos a un ritmo anual y los argentinos se ven obligados a retirar dinero del cajero de forma ordinaria y más seguido.

$ 1000 no superan los u$s 3 a valor del dólar blue hoy.

Pero a los bancos también se les presenta un desafío: transportar el efectivo a las sucursales y los cajeros automáticos.

Según consignó el medio, el Banco Galicia planificó abrir dos nuevas bóvedas en 2023 para almacenar efectivos, "habiendo aumentado el número total de bóvedas de dos en 2019 a 10" en 2022.

Con esta inversión, la entidad bancaría podrá ampliar un 30% su capacidad de almacenamiento a $ 164 millones en billetes de $ 100. Por otra parte, Santander Río, también realizará esta ampliación.

Cuánto dinero circula en la Argentina hoy

Alberto Fernández asumió su cargo en diciembre de 2019, con una inflación que cerró ese año en un 53,8% para en el 2020 descender al 36,1% y triplicar su porcentaje 36 meses después al finalizar el 2022 con un 94,8%.

Pero no sólo la inflación representó un incremento durante su gestión, sino que también la circulación de dinero creció: se cuadriplicó a $ 3,8 billones (u$s 20.800 millones), según datos del Banco Central. Pese a este dato, el billete de $ 1000 permanece como el de mayor denominación.

"Transportar, movilizar y retirar una mayor cantidad de billetes cada vez provoca cada vez más situaciones de inseguridad más allá de generar complicaciones y gastos", aseguró en un comunicado Fabián Castillo, titular de FECOBA , con sede en Buenos Aires.



Desde el Banco Central, señalaron que "no se esperaban ningún anuncio sobre letras más grandes".