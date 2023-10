Qué hacer con plazos fijos en pesos: Milei sembró alarma y Massa le salió al cruce

El candidato presidencial Javier Milei instó a los ahorristas que poseen plazos fijos en pesos a no renovarlos tras su vencimiento. Lo hizo apuntando a que la población ahorre en moneda estadounidense, lo cual fue criticado posteriormente por el ministro de Economía y candidato oficialista, Sergio Massa.

"Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono", afirmó este lunes el candidato de La Libertad Avanza en declaraciones radiales.

Horas después, también durante una entrevista, Massa comentó que las declaraciones de Milei "son gravísimas" porque "por un voto más está timbeando el ahorro de la gente". A la vez, el ministro aseguró que los depósitos de los ahorristas están seguros en el sistema bancario.

"No vale todo por un voto. Poner en riesgo los ahorros de la gente por un voto no vale. Hay gente que le costó toda la vida. Poner en riesgo el sistema financiero... La Argentina ya vivió 2001", sostuvo Massa, y afirmó que esas declaraciones no afectan al sistema porque a Milei "no le da la nafta" para eso.

El Banco Central, en tanto, aseguró que el sistema financiero local se encuentra líquido y solvente y que su política monetaria "procura mantener el poder adquisitivo de los ahorros a través de la remuneración de los plazos fijos, cuya tasa se define mensualmente, o con los plazos fijos actualizados por la inflación más una remuneración de 1%".

La autoridad monetaria emitió esta tarde un comunicado en el que sostuvo que el ahorro de los argentinos depositado en el sistema financiero local "está resguardado por un seguro de depósito y por el rol del Banco Central de la República Argentina, que actúa como prestamista de última instancia".

Las declaraciones de Milei llegan en un momento en el que los depósitos en pesos a plazo fijo muestran una importante caída en términos reales. A pocos días de las elecciones generales, muchos inversores y ahorristas decidieron no renovar sus colocaciones e invertir los montos en otro tipo de instrumentos, como el dólar.