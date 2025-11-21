El Banco Central de la República Argentina (BCRA) disminuyó la Tasa Nominal Anual (TNA) un 5% por las proyecciones de un descenso de la inflación. Esto llevó a una baja de más de 100 puntos porcentuales en las ganancias que los bancos otorgan por intermedio de los plazos fijos.

Esta medida, sumada a la suprimición de las restricciones sobre las tasas mínimas de interés, provocó una mayor competitividad entre las entidades bancarias respecto a la remuneración que ofrecen. Por ese motivo, es necesario identificar cuál es el pago de interés que proporciona cada banco antes de contratar un plazo fijo.

Fuente: narrativas-ar

¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este viernes 21 de noviembre?

Para guiar a los usuarios, el sitio oficial del BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual).

Bancos TEM Intereses por $ 500.000 a 30 días Banco Nación 2,25 % $ 11.250 Santander 2,0833334 % $ 10.416,7 Banco Galicia 2 % $ 10.000 Banco de la Provincia de Buenos Aires 2,3333333 % $ 11.666,7 BBVA 2,1666666 % $ 10.833,3 Banco Macro 2,5 % $ 12.500 Banco Credicoop 2,3333333 % $ 11.666,7 ICBC 2,3333333 % $ 11.666,7 Banco Ciudad 2,1666666 % $ 10.833,3 Banco Bica 2,6666667 % $ 13.333,3 Banco CMF 2,5 % $ 12.500 Banco Comafi 2,2916667 % $ 11.458,3 Banco de Corrientes 2,5833333 % $ 12.916,7 Banco de la Provincia de Córdoba 2,6666667 % $ 13.333,3 Banco de Chubut 2,3333333 % $ 11.666,7 Banco del Sol 2,5 % $ 12.500 Banco Dino 2,4166666 % $ 12.083,3 Banco Hipotecario 2,375 % $ 11.875 Banco Julio 2,5 % $ 12.500 Banco Masventas 2,5 % $ 12.500 Banco Meridian 2,7916666 % $ 13.958,3 Banco de Tierra del Fuego 0 % $ 0 Banco Voii 2,7916666 % $ 13.958,3 Bibank 2,5 % $ 12.500 Crédito Regional Compañía Financiera 2,75 % $ 13.750

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

Bancos TNA TEA Banco Nación 27 % 30,605 % Santander 25 % 28,073156 % Banco Galicia 24 % 26,82418 % Banco de la Provincia de Buenos Aires 28 % 31,88805 % BBVA 26 % 29,333398 % Banco Macro 30 % 34,488884 % Banco Credicoop 28 % 31,88805 % ICBC 28 % 31,88805 % Banco Ciudad 26 % 29,333398 % Banco Bica 37,136653 % 37,136653 % Banco CMF 30 % 34,488884 % Banco Comafi 27,5 % 31,24509 % Banco de Corrientes 31 % 35,806853 % Banco de la Provincia de Córdoba 32 % 37,136653 % Banco de Chubut 28 % 31,88805 % Banco del Sol 30 % 34,488884 % Banco Dino 29 % 33,182648 % Banco Hipotecario 28,5 % 32,5339 % Banco Julio 30 % 34,488884 % Banco Masventas 30 % 34,488884 % Banco Meridian 33,5 % 39,153743 % Banco de Tierra del Fuego 0 % 0 % Banco Voii 33,5 % 39,153743 % Bibank 30 % 34,488884 % Crédito Regional Compañía Financiera 33 % 38,478377 %

Fuente: narrativas-ar

¿Qué es la TNA y la TEA?

La Tasa Efectiva Anual es la tasa efectivamente pagada o cobrada en una inversión, préstamo u otro producto financiero. La misma habilita contrastar los diferentes productos, ya que indica el costo real en intereses de una operación e incluye la capitalización de dichos intereses.En cambio, la Tasa Nominal Anual es una tasa que no incluye la capitalización de los intereses. Sirve para tener como referencia y si se la divide por 12, se puede obtener la tasa mensual, pero no sirve para calcular ingresos o deudas.

¿Cómo se constituye un plazo fijo?

Constituir un plazo fijo en Argentina es un proceso fácil y accesible para los que buscan ahorrar o invertir con bajo riesgo. Los pasos a seguir son los siguientes: