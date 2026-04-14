“Todos tenemos un 5% de potencial de cambio”. Así empieza el espectáculo Jonatan Loidi, CEO de Grupo Set Latam, referente global en liderazgo e innovación, en El camino del 5%, la experiencia teatral que presenta en la sala Picasso del Paseo La Plaza y que invita al público a hacerse una pregunta tan incómoda como poderosa: ¿estoy en el camino correcto o simplemente siguiendo lo que se espera de mí? Durante poco más de una hora y media, Loidi combina historias reales, reflexión profunda, humor y emoción para interpelar a quienes lo escuchan. Hay una idea central que atraviesa toda la obra: “Si querés ser parte del 5% de las personas que logran cosas extraordinarias, tendrás que hacer lo que el otro 95% no está dispuesto a hacer”. El camino del 5% no es una charla tradicional ni una obra de teatro convencional. Es una experiencia híbrida que cruza el stand up, la actuación y la conferencia motivacional, y que nace de años de trabajo de Loidi con líderes, empresas y organizaciones de todo el mundo. “He dado más de 1.000 charlas en 20 países, pero empecé a notar en el público que personas que no venían necesariamente del mundo empresarial empezaban a encontrar algo más que herramientas para aplicar en su negocio”, explica. Lo que comenzó como una conferencia fue creciendo hasta convertirse en un espectáculo teatral, impulsado por la respuesta del público y por productores que vieron en el formato una nueva forma de habitar el escenario. En escena, Loidi no solo diserta, actúa, interpela y se expone. Hay momentos de risa y otros “de incomodidad”. “Lo que busca la obra es interpelarte: si estás en el camino correcto, si elegiste lo que estás haciendo o si fue simplemente seguir un mandato que te impusieron”, señala. Los temas que toca el CEO son varios: liderazgo personal y profesional, propósito, pasión, innovación, gestión del cambio y la incertidumbre que atraviesa a todos en un contexto marcado incluso por la inteligencia artificial. “Vivimos un momento donde todos estamos interpelados por qué será de nuestra profesión y nuestra vida”, reflexiona. Uno de los conceptos centrales del espectáculo es la idea de que lo extraordinario no necesariamente implica hazañas épicas. “No se trata solo de ir a la Luna o descubrir algo fantástico. Todos tenemos un 5% de potencial de cambio, y ese cambio empieza todos los días cuando uno se levanta y toma una decisión”, sostiene. A lo largo de la obra, Loidi invita a mirar hacia adentro. En un momento clave, le hace una pregunta directa al público: “¿A cuántos de ustedes alguna vez alguien se tomó el tiempo de preguntarles cuál es su pasión? ¿Qué es eso que harían incluso si no les pagaran?” La respuesta suele ser incómoda. “A veces te das cuenta de que lo que elegiste como profesión no es lo que te apasiona”, admite. Sin embargo, lejos de promover decisiones impulsivas, el mensaje de Loidi es claro: “Siempre hay tiempo para cambiar, pero no tirándose a la pileta. Es ser consciente y tomar pequeñas decisiones sostenidas en el tiempo que te lleven a un lugar distinto”. Para Loidi, quienes logran diferenciarse comparten ciertos patrones: constancia, perseverancia, claridad de objetivos y pasión. “La pasión está en todo. La vi en astronautas, en CEOs, en periodistas exitosos. Hay disfrute, incluso cuando es cansador o sufrido”, afirma. Del otro lado queda ese 95% que “lo hace por dinero y vive esperando el fin de semana con la esperanza de que en esos dos días recuperen un poco el tiempo perdido”, grafica. Jonatan Loidi es CEO de Grupo Set Latam y uno de los speakers argentinos con mayor proyección internacional. Dirige experiencias educativas en Disney, la NASA, Toyota, y actualmente desarrolla una nueva propuesta en Silicon Valley con universidades y empresas líderes como Stanford y Google. Además, trabajó como coach de empresarios y deportistas de alto rendimiento. Profesor universitario y autor de diez libros, entre ellos su primera novela El Rey Loco, el camino del 5%, que acompaña el proyecto, Loidi define su motor con claridad: “Siento que hay un poder enorme en la comunicación que, bien usado, puede cambiar realidades”. El estreno del espectáculo, el pasado 8 de abril, fue con sala llena. “Había 400 personas en silencio durante una hora y media. Esa energía es muy difícil de explicar, pero muy linda de recibir”, recuerda. La respuesta del público llevó a sumar nuevas funciones el 12 y 19 de mayo, y ya se proyecta una gira por el interior del país y Uruguay. Lejos de plantear un destino definitivo, Loidi insiste en que el camino del 5% es una búsqueda constante. “No es algo que se alcanza y listo. Todo el tiempo tenés que estar incómodo”, señala. Y concluye con una definición que sintetiza el espíritu de la obra: “Quiero ser protagonista, no quiero ser un espectador. O por lo menos, no ser un espectador la mayor parte del tiempo. Quiero que dependa de mí”.