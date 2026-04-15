En el actual contexto económico, los plazos fijos vuelven a posicionarse como una de las herramientas más estables por los que buscan preservar el valor de sus ahorros con un rendimiento previsible. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualizó su comparador de tasas a 30 días y muestra diferencias significativas entre los distintos bancos. De esta forma, los inversionistas pueden considerar qué opción se adapta mejor a sus proyecciones de utilidad y accesibilidad. Para guiar a los usuarios, el sitio oficial del BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual): Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes: El depósito a plazo es un recurso financiero proporcionado por las entidades bancarias para que los individuos depositen dinero por un tiempo específico a cambio de recibir intereses. Se trata de una opción accesible para refugiarse contra la desvalorización monetaria y obtener ingresos previsibles, aunque su rendimiento podría ser inferior al aumento de precios. Un aspecto a considerar es que el usuario no tiene la chance de retirar el dinero hasta que concluya el tiempo acordado, aunque hay alternativas más flexibles que lo permiten. Constituir un plazo fijo en Argentina es un proceso simple y accesible para los individuos que buscan ahorrar o invertir con bajo riesgo. Los pasos a seguir son los siguientes: