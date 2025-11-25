En esta noticia
En marzo de 2024, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) disolvió la regulación sobre las tasas mínimas de interés, incluyendo las correspondientes a los plazos fijos tradicionales. Esta decisión abrió el juego entre los bancos, que empezaron a competir libremente para atraer depósitos por medio propuestas más atractivas.
Ante este nuevo escenario, resulta clave que quienes buscan cuidar sus ingresos de la inflación estén informados sobre las tasas que ofrecen las principales entidades financieras del país, ya que pueden variar significativamente según el banco y el tipo de cliente.
¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este martes 25 de noviembre?
El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible:
|Bancos
|TEM
|Intereses por $ 500.000 a 30 días
|Banco Nación
|2,25 %
|$ 11.250
|Santander
|2,0833334 %
|$ 10.416,7
|Banco Galicia
|2 %
|$ 10.000
|Banco de la Provincia de Buenos Aires
|2,3333333 %
|$ 11.666,7
|BBVA
|2,1666666 %
|$ 10.833,3
|Banco Macro
|2,5 %
|$ 12.500
|Banco Credicoop
|2,3333333 %
|$ 11.666,7
|ICBC
|2,3333333 %
|$ 11.666,7
|Banco Ciudad
|2,1666666 %
|$ 10.833,3
|Banco Bica
|2,6666667 %
|$ 13.333,3
|Banco CMF
|2,5 %
|$ 12.500
|Banco Comafi
|2,2916667 %
|$ 11.458,3
|Banco de Corrientes
|2,5833333 %
|$ 12.916,7
|Banco de la Provincia de Córdoba
|2,6666667 %
|$ 13.333,3
|Banco de Chubut
|2,3333333 %
|$ 11.666,7
|Banco del Sol
|2,5 %
|$ 12.500
|Banco Dino
|2,4166666 %
|$ 12.083,3
|Banco Hipotecario
|2,375 %
|$ 11.875
|Banco Julio
|2,5 %
|$ 12.500
|Banco Masventas
|2,5 %
|$ 12.500
|Banco Meridian
|2,7916666 %
|$ 13.958,3
|Banco de Tierra del Fuego
|0 %
|$ 0
|Banco Voii
|2,7916666 %
|$ 13.958,3
|Bibank
|2,5 %
|$ 12.500
|Crédito Regional Compañía Financiera
|2,75 %
|$ 13.750
Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco
Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:
|Bancos
|TNA
|TEA
|Banco Nación
|27 %
|30,605 %
|Santander
|25 %
|28,073156 %
|Banco Galicia
|24 %
|26,82418 %
|Banco de la Provincia de Buenos Aires
|28 %
|31,88805 %
|BBVA
|26 %
|29,333398 %
|Banco Macro
|30 %
|34,488884 %
|Banco Credicoop
|28 %
|31,88805 %
|ICBC
|28 %
|31,88805 %
|Banco Ciudad
|26 %
|29,333398 %
|Banco Bica
|37,136653 %
|37,136653 %
|Banco CMF
|30 %
|34,488884 %
|Banco Comafi
|27,5 %
|31,24509 %
|Banco de Corrientes
|31 %
|35,806853 %
|Banco de la Provincia de Córdoba
|32 %
|37,136653 %
|Banco de Chubut
|28 %
|31,88805 %
|Banco del Sol
|30 %
|34,488884 %
|Banco Dino
|29 %
|33,182648 %
|Banco Hipotecario
|28,5 %
|32,5339 %
|Banco Julio
|30 %
|34,488884 %
|Banco Masventas
|30 %
|34,488884 %
|Banco Meridian
|33,5 %
|39,153743 %
|Banco de Tierra del Fuego
|0 %
|0 %
|Banco Voii
|33,5 %
|39,153743 %
|Bibank
|30 %
|34,488884 %
|Crédito Regional Compañía Financiera
|33 %
|38,478377 %
¿Qué es un plazo fijo?
El depósito a plazo es un recurso financiero proporcionado por las entidades bancarias para que los clientes depositen dinero por un tiempo específico a cambio de recibir intereses. Se trata de una opción accesible para protegerse contra la desvalorización monetaria y obtener ingresos previsibles, aunque su rendimiento podría ser inferior al aumento de precios.
Un aspecto a considerar es que el usuario no tiene la alternativa de retirar el dinero hasta que concluya el tiempo acordado, aunque hay alternativas más flexibles que lo permiten.
¿Qué tipos de plazo fijo hay?
En República Argentina, los ahorristas cuentan con diversas opciones de plazo fijo, siendo los más conocidos los tradicionales a 30 días y el ajustable por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).
El plazo fijo UVA adapta su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este tipo de inversión requiere un periodo mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor. Por otro lado, también existe el plazo fijo electrónico, diseñado para operaciones online y modalidades especiales.