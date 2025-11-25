En marzo de 2024, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) disolvió la regulación sobre las tasas mínimas de interés, incluyendo las correspondientes a los plazos fijos tradicionales. Esta decisión abrió el juego entre los bancos, que empezaron a competir libremente para atraer depósitos por medio propuestas más atractivas.

Ante este nuevo escenario, resulta clave que quienes buscan cuidar sus ingresos de la inflación estén informados sobre las tasas que ofrecen las principales entidades financieras del país, ya que pueden variar significativamente según el banco y el tipo de cliente.

¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este martes 25 de noviembre?

El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible:

Bancos TEM Intereses por $ 500.000 a 30 días Banco Nación 2,25 % $ 11.250 Santander 2,0833334 % $ 10.416,7 Banco Galicia 2 % $ 10.000 Banco de la Provincia de Buenos Aires 2,3333333 % $ 11.666,7 BBVA 2,1666666 % $ 10.833,3 Banco Macro 2,5 % $ 12.500 Banco Credicoop 2,3333333 % $ 11.666,7 ICBC 2,3333333 % $ 11.666,7 Banco Ciudad 2,1666666 % $ 10.833,3 Banco Bica 2,6666667 % $ 13.333,3 Banco CMF 2,5 % $ 12.500 Banco Comafi 2,2916667 % $ 11.458,3 Banco de Corrientes 2,5833333 % $ 12.916,7 Banco de la Provincia de Córdoba 2,6666667 % $ 13.333,3 Banco de Chubut 2,3333333 % $ 11.666,7 Banco del Sol 2,5 % $ 12.500 Banco Dino 2,4166666 % $ 12.083,3 Banco Hipotecario 2,375 % $ 11.875 Banco Julio 2,5 % $ 12.500 Banco Masventas 2,5 % $ 12.500 Banco Meridian 2,7916666 % $ 13.958,3 Banco de Tierra del Fuego 0 % $ 0 Banco Voii 2,7916666 % $ 13.958,3 Bibank 2,5 % $ 12.500 Crédito Regional Compañía Financiera 2,75 % $ 13.750

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

Bancos TNA TEA Banco Nación 27 % 30,605 % Santander 25 % 28,073156 % Banco Galicia 24 % 26,82418 % Banco de la Provincia de Buenos Aires 28 % 31,88805 % BBVA 26 % 29,333398 % Banco Macro 30 % 34,488884 % Banco Credicoop 28 % 31,88805 % ICBC 28 % 31,88805 % Banco Ciudad 26 % 29,333398 % Banco Bica 37,136653 % 37,136653 % Banco CMF 30 % 34,488884 % Banco Comafi 27,5 % 31,24509 % Banco de Corrientes 31 % 35,806853 % Banco de la Provincia de Córdoba 32 % 37,136653 % Banco de Chubut 28 % 31,88805 % Banco del Sol 30 % 34,488884 % Banco Dino 29 % 33,182648 % Banco Hipotecario 28,5 % 32,5339 % Banco Julio 30 % 34,488884 % Banco Masventas 30 % 34,488884 % Banco Meridian 33,5 % 39,153743 % Banco de Tierra del Fuego 0 % 0 % Banco Voii 33,5 % 39,153743 % Bibank 30 % 34,488884 % Crédito Regional Compañía Financiera 33 % 38,478377 %

¿Qué es un plazo fijo?

El depósito a plazo es un recurso financiero proporcionado por las entidades bancarias para que los clientes depositen dinero por un tiempo específico a cambio de recibir intereses. Se trata de una opción accesible para protegerse contra la desvalorización monetaria y obtener ingresos previsibles, aunque su rendimiento podría ser inferior al aumento de precios.

Un aspecto a considerar es que el usuario no tiene la alternativa de retirar el dinero hasta que concluya el tiempo acordado, aunque hay alternativas más flexibles que lo permiten.

¿Qué tipos de plazo fijo hay?

En República Argentina, los ahorristas cuentan con diversas opciones de plazo fijo, siendo los más conocidos los tradicionales a 30 días y el ajustable por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).

El plazo fijo UVA adapta su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este tipo de inversión requiere un periodo mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor. Por otro lado, también existe el plazo fijo electrónico, diseñado para operaciones online y modalidades especiales.