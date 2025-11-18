En esta noticia

En marzo de 2024, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) terminó la regulación sobre las tasas mínimas de interés, incluyendo las correspondientes a los plazos fijos tradicionales. Esta decisión abrió el juego entre los bancos, que se lanzaron a competir libremente para atraer depósitos por medio propuestas más atractivas.

Ante este nuevo escenario, resulta clave que quienes buscan cuidar sus ingresos de la inflación estén informados sobre las tasas que ofrecen las principales entidades financieras del país, ya que pueden variar significativamente según el banco y el tipo de cliente.

¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este martes 18 de noviembre?

Para guiar a los usuarios, el sitio oficial del BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual).

 Bancos  TEM  Intereses por $ 500.000 a 30 días
Banco Nación  2,25 %  $ 11.250 
 Santander 2,0833334 %   $ 10.416,7 
Banco Galicia  2 % $ 10.000 
Banco de la Provincia de Buenos Aires  2,3333333 %  $ 11.666,7 
BBVA  2,1666666 %  $ 10.833,3
Banco Macro  2,5 %  $ 12.500 
Banco Credicoop  2,3333333 %  $ 11.666,7 
ICBC  2,3333333 %   $ 11.666,7 
Banco Ciudad  2,1666666 %  $ 10.833,3 
Banco Bica  2,6666667 %   $ 13.333,3 
Banco CMF  2,6666667 %  $ 13.333,3 
Banco Comafi  2,2916667 %  $ 11.458,3 
Banco de Corrientes  2,5833333 %  $ 12.916,7 
Banco de la Provincia de Córdoba  2,6666667 %  $ 13.333,3 
Banco de Chubut  2,5 % $ 12.500 
Banco del Sol  2,6666667 %  $ 13.333,3 
Banco Dino  2,4166666 %  $ 12.083,3 
Banco Hipotecario  2,375 %  $ 11.875 
Banco Julio  2,5 %  $ 12.500 
Banco Masventas  2,5 %  $ 12.500 
Banco Meridian  2,7916666 %  $ 13.958,3 
Banco de Tierra del Fuego  0 %  $ 0 
Banco Voii  2,7916666 %  $ 13.958,3 
Bibank  2,6666667 %  $ 13.333,3 
Crédito Regional Compañía Financiera  2,75 %  $ 13.750 

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

 Bancos  TNA TEA
Banco Nación  27 %  30,605 % 
 Santander 25 %  28,073156 % 
Banco Galicia  24 % 26,82418 % 
Banco de la Provincia de Buenos Aires  28 %  31,88805 % 
BBVA  26 %  29,333398 %
Banco Macro  30 %  34,488884 % 
Banco Credicoop  28 %  31,88805 % 
ICBC  28 %  31,88805 % 
Banco Ciudad  26 %  29,333398 % 
Banco Bica  37,136653 %  37,136653 % 
Banco CMF  32 %  37,136653 % 
Banco Comafi  27,5 %  31,24509 % 
Banco de Corrientes  31 %  35,806853 % 
Banco de la Provincia de Córdoba  32 %  37,136653 % 
Banco de Chubut  30 % 34,488884 % 
Banco del Sol  32 %  37,136653 % 
Banco Dino  29 %  33,182648 % 
Banco Hipotecario  28,5 %  32,5339 % 
Banco Julio  30 %  34,488884 % 
Banco Masventas  30 %  34,488884 % 
Banco Meridian  33,5 %  39,153743 % 
Banco de Tierra del Fuego  0 %  0 % 
Banco Voii  33,5 %  39,153743 % 
Bibank  32 %  37,136653 % 
Crédito Regional Compañía Financiera  33 %  38,478377 % 

¿Qué es un plazo fijo?

El depósito a plazo es un recurso financiero proporcionado por las entidades bancarias para que los ahorradores depositen dinero por un tiempo específico a cambio de recibir intereses. Se trata de una opción accesible para refugiarse contra la desvalorización monetaria y obtener ingresos previsibles, aunque su rendimiento podría ser inferior al aumento de precios.

Un aspecto a considerar es que el usuario no tiene la alternativa de retirar el dinero hasta que concluya el tiempo acordado, aunque hay alternativas más flexibles que lo permiten.

¿Qué tipos de plazo fijo hay?

En República Argentina, los ahorristas cuentan con diversas opciones de plazo fijo, siendo los más habituales los tradicionales a 30 días y el ajustable por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).

El plazo fijo UVA modifica su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este tipo de inversión requiere un periodo mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor. Por otro lado, también existe el plazo fijo electrónico, diseñado para operaciones online y modalidades especiales.