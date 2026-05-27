El Ministerio de Economía publicó este miércoles la Resolución 784/2026, que elimina definitivamente las medidas antidumping que pesaban sobre la importación de rodamientos de bolas radiales de una hilera —también conocidos como rulemanes— originarios de China.

La decisión cierra formalmente un proceso que se había iniciado en enero de este año, cuando la cartera de Luis Caputo suspendió los efectos de esa protección comercial al advertir un cambio de circunstancias fundamental: ya no existe producción nacional del insumo.

Los rodamientos son componentes esenciales en prácticamente toda la industria manufacturera. Se utilizan en motores eléctricos, maquinaria agrícola, electrodomésticos, vehículos de todo tipo y equipos industriales. La protección que se elimina hoy cubría piezas con un diámetro exterior de entre 30 y 120 milímetros, clasificadas bajo la posición arancelaria NCM 8482.10.10, y había estado vigente, con distintas formas, desde 2006.

El detonante para el fin del antidumping: el cierre de SKF

La historia detrás de la nueva resolución tiene nombre. En octubre de 2025, la multinacional sueca SKF anunció el cierre de su planta ubicada en Tortuguitas, provincia de Buenos Aires, tras haber mantenido la producción local desde 1972. La decisión dejó sin trabajo a cerca de 150 empleados y puso fin a más de cinco décadas de producción local de rodamientos.

La empresa explicó la medida como parte de una estrategia global para concentrar la fabricación en plantas de mayor escala tecnológica, con instalaciones en Italia, China y Bulgaria absorbiendo los volúmenes que antes se producían en el conurbano bonaerense. SKF mantiene su presencia comercial en el país, pero se ha reconvertido en importadora.

Ese cierre fue el disparador del proceso que culminó hoy. En noviembre de 2025, la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía notificó a la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) sobre el hecho y le solicitó un informe para evaluar si tenía sentido mantener una medida antidumping cuando ya no existía industria doméstica que proteger.

La provisión de rodamientos es clave para la industria.

Sin producción local, no hay dumping que combatir

La respuesta de la CNCE, plasmada en el Acta de Directorio Nº 2624 del 28 de abril de 2026, fue categórica. El organismo constató que SKF Argentina había cesado toda actividad productiva y que la cámara certificante confirmó que la firma no registraba producción local. Más aún, la Comisión señaló que no surge de la información relevada la existencia de ningún otro productor nacional de rodamientos.

El fundamento técnico y legal es directo: el artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del Comercio establece que la existencia de una rama de producción nacional es un requisito ineludible para mantener un derecho antidumping. Sin fábrica local, no hay industria que proteger y, por lo tanto, no hay base jurídica para sostener el gravamen. “En este contexto, se verifica la inexistencia de un requisito esencial para el mantenimiento de un derecho antidumping”, concluyó el organismo.

Hasta su eliminación, el derecho tomaba la forma de valores mínimos de exportación FOB por kilogramo, escalonados según el peso unitario de la pieza. Para las series más livianas —entre 25 y 40 gramos por unidad— el piso era de u$s 15,62 por kilogramo. Para los segmentos más pesados, de más de 250 gramos, el mínimo era de u$s 6,45 por kilogramo. Esas barreras desaparecen ahora junto con las medidas equivalentes sobre partes y piezas de rodamientos (NCM 8482.99.90), que databan de una resolución de 2006.

Los rodamientos son piezas rotativas claves para múltiples procesos y productos industriales.

Rodamientos importados: qué cambia con el fin del antidumping

Desde que SKF cerró su planta, el mercado argentino de rodamientos depende por completo de la importación. La medida que se levanta hoy encarecía artificialmente ese abastecimiento, por lo que su remoción debería traducirse en precios más bajos para los importadores y, en teoría, para los usuarios industriales finales.

Sin embargo, la noticia llega en un contexto sectorial delicado. La industria autopartista argentina —uno de los principales consumidores de rodamientos— atraviesa uno de sus peores momentos recientes. Según datos de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), las importaciones de autopartes de origen chino aumentaron un 84% en 2025 respecto de 2024, consolidando a China como el tercer proveedor del mercado interno detrás de Brasil y Tailandia. En el primer cuatrimestre de 2026, la producción automotriz cayó casi un 19% interanual, según la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA).

El déficit comercial del sector autopartista alcanzó los u$s 7.404 millones en los primeros nueve meses de 2025, un 9,8% más que el año anterior, impulsado en buena medida por esa mayor apertura importadora. En ese cuadro, la eliminación del antidumping sobre rodamientos es una pieza más —aunque relativamente acotada— de un proceso de transformación estructural que los gremios industriales describen como desindustrialización y que el Gobierno enmarca dentro de su política de apertura y baja de costos para el aparato productivo.

Para las empresas que consumen rodamientos —desde fabricantes de motores hasta el sector agropecuario y el transporte— la medida implica mayor accesibilidad a un insumo que hasta ahora podía verse afectado por un sobrecosto regulatorio. Para quienes leen el escenario desde una perspectiva de política industrial de largo plazo, la pregunta que queda abierta es si Argentina volverá alguna vez a tener producción propia de este componente, o si la decisión de SKF marcó el final definitivo de esa cadena de valor en el país.