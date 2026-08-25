La renta fija que se negocia en el mercado argentino incluye tanto títulos públicos emitidos por el Estado nacional o las provincias como obligaciones negociables colocadas por empresas.

En todos los casos, se trata de instrumentos de deuda: el emisor recibe financiamiento y asume el compromiso de pagar intereses y devolver el capital de acuerdo con las condiciones establecidas al momento de la emisión.

Dentro de ese universo conviven bonos en pesos y en moneda extranjera, a tasa fija o variable, ajustados por distintos índices y con esquemas de amortización también diferentes que determinan cómo se calculan sus pagos, pero no modifican una distinción central para analizarlos: una cosa es lo que surge del contrato y otra, el precio que el mercado está dispuesto a reconocer por esos derechos en un momento determinado .

Al abrir la ficha de un bono, el inversor encuentra varios datos que pueden parecer distintas estimaciones de una misma cosa. Junto al precio suelen aparecer el valor residual, los intereses corridos, el valor técnico y la paridad.

El problema aparece cuando esas cifras se leen como si fueran intercambiables... porque no lo son.

El mapa de los bonos: qué significa cada indicador

El precio surge del mercado, el valor técnico se calcula a partir de las condiciones del título y la paridad relaciona ambas magnitudes. Cada indicador responde una pregunta diferente y también tiene límites: ninguno alcanza, por sí solo, para determinar el rendimiento futuro ni el riesgo de la inversión.

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Precio de mercado: cuánto se paga por el bono

El precio de mercado es el valor al que los inversores negocian el título en el mercado secundario. Se forma a partir de las órdenes de compra y venta y puede modificarse durante la rueda según cambien la oferta, la demanda y la tasa de rendimiento exigida.

En esa cotización influyen el riesgo de crédito del emisor, el tiempo restante hasta el vencimiento, el calendario de pagos, el tamaño de los cupones, la liquidez y el nivel general de las tasas de interés .

En los bonos a tasa fija, precio y rendimiento se mueven normalmente en sentido contrario: cuando el mercado exige una tasa mayor, el precio debe bajar para que los pagos futuros representen un retorno más elevado respecto del desembolso inicial.

La cotización necesita, sin embargo, una unidad de medida y para interpretarla hay que comprobar en qué moneda está expresada, a qué especie corresponde, cuál es el plazo de liquidación y sobre qué cantidad de valor nominal se informa. En el mercado argentino, un mismo bono puede contar con especies que se negocian en pesos o en dólares, sin que esas cotizaciones puedan compararse directamente.

También es importante distinguir el último precio operado de las puntas de compra y venta. En un bono líquido, la diferencia puede ser reducida, pero en instrumentos con poca actividad la última operación podría haber quedado rezagada. En ese caso, el dato no necesariamente coincide con el precio al que sería posible comprar o vender una cantidad determinada en ese momento.

Precio limpio y precio sucio: una diferencia clave

Los bonos devengan intereses entre una fecha de pago y la siguiente y es por esa razón que el precio puede informarse de dos maneras.

El precio limpio excluye los intereses corridos desde el último cupón. El precio sucio, también denominado precio completo, incorpora esa porción ya devengada. Si una pantalla muestra un precio limpio, los intereses corridos deben agregarse para obtener el importe económico de liquidación, antes de contemplar comisiones y otros gastos.

La distinción evita atribuirle al mercado movimientos que responden únicamente al calendario del bono. A medida que se aproxima el próximo cupón, los intereses acumulados aumentan y, cuando llega la fecha de pago, vuelven a cero.

El precio sucio refleja ese recorrido, mientras que el limpio procura aislarlo para facilitar la comparación de la cotización a lo largo del tiempo.

El comprador que adquiere el bono entre dos fechas de pago compensa al vendedor por los intereses devengados durante el período en que este mantuvo el título. Luego recibirá el cupón completo cuando sea abonado por el emisor. Por eso, la parte corrida no constituye por sí sola una ganancia adicional para quien acaba de comprar.

La convención de cotización puede cambiar según el instrumento, el mercado o el proveedor de información. Antes de calcular la paridad, no alcanza con tomar el número identificado genéricamente como “precio”: hay que comprobar si incluye los intereses corridos.

Valor técnico: capital pendiente más intereses acumulados

El valor técnico se obtiene a partir de las condiciones contractuales del bono y muestra, a una fecha determinada, el capital que permanece pendiente junto con los intereses devengados.

Para comprenderlo es clave diferenciar el valor nominal original del valor residual. El primero es el monto de referencia con el que se emitió el título y se utiliza para identificar la tenencia. El segundo representa el capital que todavía no fue amortizado.

En un bono que devuelve todo el capital al vencimiento, ambos valores coinciden durante casi toda su vida. En cambio, cuando el instrumento contempla amortizaciones parciales, el valor residual disminuye después de cada pago, aunque el valor nominal original continúe funcionando como referencia.

Los intereses corridos representan la proporción del próximo cupón acumulada desde el último servicio hasta la fecha de cálculo. En un bono convencional, sin ajustes de capital, la fórmula básica es:

Valor técnico = valor residual + intereses corridos

El cálculo concreto depende de la tasa aplicable, la cantidad de días transcurridos y la convención prevista en las condiciones de emisión. En bonos CER, dólar linked, capitalizables o a tasa variable, primero puede ser necesario actualizar el capital, incorporar la capitalización o determinar la tasa correspondiente.

El Ministerio de Economía publica las condiciones y los cronogramas de los títulos públicos nacionales en su sección de estructura financiera de títulos públicos.

El valor técnico evoluciona con una mecánica diferente de la cotización. Entre dos pagos suele aumentar por la acumulación de intereses. Cuando el cupón se abona, los intereses corridos vuelven a cero y el valor técnico disminuye por ese importe. Si el servicio incluye una amortización, también se reduce el valor residual.

Este indicador no debe interpretarse como un precio justo, una valuación económica ni una estimación de recupero. Tampoco representa el monto exigible inmediatamente al emisor. Es una referencia contractual que permite conocer cuánto capital permanece pendiente y qué intereses se devengaron hasta una fecha específica.

Paridad: la relación entre el mercado y el valor técnico

La paridad compara el precio de mercado del bono con su valor técnico y expresa el resultado como porcentaje. Bajo la convención utilizada habitualmente en el análisis de bonos argentinos, se calcula de la siguiente manera:

Paridad = precio de mercado comparable / valor técnico × 100

La expresión “precio comparable” es decisiva. El numerador y el denominador deben estar expresados en la misma moneda, sobre igual cantidad de valor nominal y para la misma fecha de liquidación.

Como el valor técnico incluye los intereses corridos, el precio utilizado en el cociente también debe contenerlos. Si la plataforma informa un precio limpio, primero hay que convertirlo en precio sucio.

Una paridad del 100% indica que el mercado paga un precio equivalente al valor técnico. Por debajo de ese nivel, el bono cotiza bajo la par; por encima, se negocia sobre la par.

Wall Street (Imagen ilustrativa El Cronista - generada con inteligencia art

Esto no significa que un bono a la par deba mostrar necesariamente un precio igual a su valor nominal original. Si el instrumento ya amortizó capital o acumuló intereses, el valor técnico será diferente y el precio compatible con una paridad del 100% también lo será.

Las herramientas de análisis de BYMA y del Instituto Argentino de Mercado de Capitales permiten observar estas variables y los restantes indicadores de renta fija de manera conjunta.

La paridad ayuda a dimensionar el descuento o la prima que aplica el mercado respecto del valor técnico, especialmente cuando se comparan títulos que amortizaron distintas proporciones de capital. No compara el precio con la suma de todos los pagos futuros del bono y tampoco equivale a su tasa de rendimiento.

Esta última distinción es central ya que los cupones y las amortizaciones que el bono promete pagar en el futuro tienen fechas diferentes y, para calcular un rendimiento, deben ser descontados a una tasa. La paridad no realiza ese procedimiento: solamente divide dos valores correspondientes a una fecha determinada.

Por eso, una paridad baja no demuestra que un bono esté barato. El descuento puede reflejar una tasa exigida elevada, riesgo de incumplimiento, poca liquidez, cupones reducidos o pagos concentrados en plazos largos.

Del igual manera, una paridad superior al 100% no basta para afirmar que el título está caro: puede deberse a que sus cupones son más altos que los rendimientos disponibles en instrumentos comparables.

Un para separar los tres conceptos

Supongamos un bono hipotético emitido con un valor nominal original de 100 que ya devolvió 20 mediante una amortización. Como ese capital fue pagado, el valor residual del título es de 80.

El bono tiene una tasa nominal anual del 10% sobre el capital pendiente, distribuida en dos cupones semestrales iguales. El interés anual sobre el valor residual asciende a 8 y cada cupón semestral es de 4.

Si la medición se realiza exactamente a mitad del período y se supone, para simplificar, un devengamiento lineal compatible con la convención del título, los intereses corridos son de 2. El valor técnico queda determinado de esta manera:

80 de valor residual + 2 de intereses corridos = 82 de valor técnico

En ese momento, el mercado negocia el bono a un precio sucio ficticio de 65,60, que ya contiene los intereses acumulados. La paridad se obtiene al relacionar ese precio con el valor técnico:

65,60 / 82 × 100 = 80%

El mismo instrumento presenta, entonces, un precio de mercado de 65,60, un valor técnico de 82 y una paridad del 80%. Si la plataforma mostrara el precio limpio, la cotización sería de 63,60. Al sumarle los 2 de intereses corridos se obtendría nuevamente el precio completo empleado para calcular la paridad.

El resultado permite afirmar que el bono opera con un descuento del 20% respecto de su valor técnico. No permite concluir que el comprador obtendrá esa diferencia como ganancia ni que el instrumento esté subvaluado. El valor técnico no es el importe que se cobrará de inmediato y la paridad no contempla el momento en que ocurrirá cada pago futuro.

Bonos: qué aporta cada indicador al análisis

El precio de mercado informa cuánto están dispuestos a pagar los inversores por el bono en determinadas condiciones de moneda y liquidación. Permite establecer el desembolso de una compra o el producido potencial de una venta, pero necesita ser contrastado con las puntas disponibles y la liquidez del instrumento.

El valor técnico permite conocer la composición contractual del título en una fecha determinada. Muestra cuánto capital queda por amortizar y qué intereses se acumularon, además de ayudar a distinguir los movimientos derivados del calendario de pagos de aquellos que responden al mercado.

La paridad normaliza la relación entre el precio y esa referencia técnica y resulta útil para medir el descuento o la prima y para evitar comparaciones engañosas entre bonos que conservan diferentes proporciones de capital. Su lectura debe completarse con el cronograma de pagos, la tasa interna de retorno, la duración, la moneda, la legislación aplicable, la liquidez y el riesgo de crédito .

Si llegaste hasta acá, recordá que un mismo bono puede mostrar, por lo tanto, tres números distintos sin que exista ninguna contradicción y entender qué mide cada uno permite aprovechar la información de la pantalla sin convertir una referencia parcial en una conclusión sobre toda la inversión.