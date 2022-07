Pagos en cuotas con tarjeta de débito: la arriesgada apuesta de esta startup argentina

Ofrecer pagos en cuotas en la Argentina de hoy es una apuesta más que arriesgada. La aceleración inflacionaria que se vio en el primer semestre del año, y las perspectivas de que la suba de precios puede recalentarse todavía más, representan un fuerte incentivo para el consumo. Y en ese contexto, cualquier oferta de pagos en cuotas merece especial atención.

Una fintech argentina, llamada GOcuotas, dio un paso más allá. Permite pagar en cuotas pero usando una tarjeta de débito. Creada por tres emprendedores cordobeses hacia fin de 2019, permite financiar compras con cualquier tarjeta de débito y ya es utilizada por más de 30.000 comercios en el país.

La propuesta que lanzaron Cristian Rennella y Emiliano Canova, y a la que tiempo después se sumó Facundo Toraño, permite a todas las tarjetas de débito pagar un cuarto del monto en el momento y el resto del saldo completarlo en 3 cuotas sin interés a los 30, 60 y 90 días . Actualmente está presente en casi todo el país, con mayor fuerza en Rosario, Mendoza, Córdoba, GBA, CABA y San Juan.

En diálogo con El Cronista, Canova explica que la startup que cofundó transforma todas las tarjetas de débito en una tarjeta de crédito de dos, tres o cuatro pagos. " Bajas la aplicación GOcuotas y usas tu propia tarjeta. Nosotros cuotificamos tu consumo desde tu propia tarjeta de débito, no hace falta emitir una nueva", resume.

¿De qué manera? Según detalla, la firma dispone de un sistema que permite trasladar cada cuota como un nuevo consumo. "Lo que hacemos es tokenizar la tarjeta, encriptamos los datos y en la fecha de vencimiento de la próxima cuota, se hace un nuevo consumo por el importe de la cuota correspondiente", dice.

Canova hace hincapié en que desde la fintech no le cobran al cliente sino al comercio por el uso del sistema. "Si después el comercio quiere trasladarla o no, ya es su decisión. Pero nosotros al cliente no le cobramos nada, no tiene ni costos de mantenimiento ni gastos de renovación o impuesto de sellos", indica.

Consultado respecto a quién absorbe el costo de cuotificar consumos en momentos de alta inflación como el actual, asegura que lo absorben entre todos . "Esto es un esquema de cuatro patas: el proveedor de nuestro comercio adherido, el comercio, el usuario y nosotros. Tratamos de dividir esa inflación mensual, asumiendo entre todos un pedacito del costo y salir a una tasa razonable, que tenemos en 8%".

La forma en que el proveedor absorbe una parte, dice, es en realidad indirecta. "El cliente paga la primera cuota en el momento. El comercio también absorbe un poco porque, dependiendo del convenio, demoramos el pago por 30 o 60 días. También sus proveedores, que serán quienes reciban nuestros cheques. Y en última instancia, nosotros", aclara.

Desde GOcuotas dicen que apuntan a un público sub-bancarizado, a todas aquellas personas que no disponen de crédito. "Somos un modelo de inclusión financiera", marca Canova.

en cifras

"También hay usuarios bancarizados que usan GOcuotas para no perder límite de su tarjeta de crédito en gastos cotidianos. GOcuotas está orientado al microconsumo, a comprar un par de zapatillas o una campera, no una heladera", aclara antes de precisar que los límites para consumos que aprueban van desde los $ 5000 a los $ 90.000.

GOcuotas, que viene creciendo a un ritmo anual del 500%, ya tiene unos 300.000 usuarios y cada mes procesa transacciones por unos $ 500 millones, con un ticket promedio de $ 13.000.