Oportunidad única: subastan departamentos de 2 y 3 ambientes en CABA, ¿precios y cómo inscribirse para participar?

El sueño de tener una casa propia y dejar de pagar alquiler podría ser más accesible de lo que parece, ya que el Banco Ciudad subastará diversos departamentos con precios que parten desde los u$s 15.000.



La entidad, por encargo de la Procuración de la Ciudad, llevará a cabo la puja de bienes provenientes de herencias vacantes de forma virtual, lo cual asegura que pueda ser comprado desde diversas partes del país.

Subasta de departamentos: ¿De qué se trata la venta de inmuebles del Banco Ciudad?





A través de su página web oficial, la entidad buscará liquidar diversos inmuebles provenientes de herencias vacantes. Esta situación se da cuando la persona que fallece no deja un testamento válido ni herederos legales que reclamen los bienes.

Los recursos recaudados serán dirigidos al Fondo Educativo Permanente, tal como lo estipula la ley. La oportunidad se presentará como única para quienes desean comprar una casa propia, desarrollar o invertir.

Quienes estén interesados en participar en la subasta de departamentos deberán inscribirse, por lo menos, con 48 horas de anticipación. Se realizará a través de la página oficial del Banco Ciudad.

Cada participante podrá realizar las ofertas que desee por el inmueble hasta ser seleccionado para la compra o hasta que su propuesta sea superada por alguna de mayor valor.

Cabe resaltar que las propuestas serán definitivas y no podrán ser canceladas en ningún caso. Los compradores podrán seguir en tiempo real la evolución de las ofertas .

Para iniciar, se deberá realizar un depósito en garantía según la propiedad, la misma será devuelta dentro de un plazo estipulado por la entidad en caso no se proceda con la compra.

Casa propia: ¿Cómo participar en la subasta de departamentos?



Si bien los precios de los inmuebles figuran en dólares, quien haya ofrecido la mejor oferta deberá abonar el pago en pesos argentinos según la cotización del dólar del Banco Nación.

Para participar se deberán seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página oficial de subasta del Banco Ciudad a través de este link, Registrarse como usuario con correo electrónico, Buscar el inmueble que sea de interés, Leer las condiciones de venta, Transferir el dinero en materia de caución para que se habilite la participación, Revisar el correo electrónico en busca de la habilitación para ofertar.

Casa propia: ¿Cuáles son los departamentos que se subastan?

La página oficial de las subastas de departamentos brindará una amplia gama de información acerca de las propiedades y algunas cuentan con exhibición presencial.

1/3 indiviso de departamento tipo casa

Esta parte indivisa está ubicada en Salcedo 3902 en el barrio porteño de Boedo. Consta de living, comedor, dos dormitorios, baño, cocina y balcón con una superficie total de 81.19 metros cuadrados.

El local no posee exhibición y tiene un precio base de u$s 15.482, por lo que se deberá depositar una garantía de u$s 464,46. Para ver las condiciones de venta y las imágenes del inmueble hacer click en el siguiente link.

Departamento monoambiente en Recoleta

El inmueble tiene un precio base de u$s 54.174 y está ubicado en Austria 2435 en el piso 13. Cuenta con una superficie total de 24,60 metros cuadrados y cuenta con cocina separada y baño completo.

Se deberá realizar un depósito en materia de garantía de u$s 1.625,22. Para más información hacer click en el siguiente link.

Departamento de 2 ambientes

La propiedad está ubicada en Amenábar 1370 en Belgrano. Cuenta con un total de 59,96 metros cuadrados y la publicación detalla que es un departamento interno ubicado en la planta baja.

Cuenta con comedor, dormitorio con placard, baño y cocina. Para más información hacer click en el siguiente link. El precio base se ubica en u$s 61.485 y cuenta con un depósito en garantía de u$s 1.844,55.

Departamento de 3 ambientes

Está ubicado en Villa Riachuelo y está ubicado en Cañada de Gómez 4805, en la esquina de Coronel Martiniano Chilavert en el primer piso. Desde la página informaron que cuenta con un total de 89.02 metros cuadrados.

Tiene un precio base de u$s 58.371 y una caución de u$s 1.751,13. Para ver las condiciones de venta hacer click en el siguiente link.

Departamento de 3 ambientes en Balvanera

La propiedad cuenta con una superficie cubierta de 62,92 metros cuadrados y 14,90 semicubiertos, lo que da un total de 77,82 metros cuadrados. Cuenta con comedor, dos dormitorios, baño, cocina, lavadero y balcón descubierto.

Está ubicado en Jean Jaures 623/33 en el piso 8 y tiene un precio base de u$s 69.107 con una caución de u$s 2.073,21.