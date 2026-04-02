El mercado de compra-venta de inmuebles en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cerró marzo de 2026 con una tendencia alcista en los precios de departamentos, registrando una suba interanual del 4,5% respecto a marzo de 2025. En el caso de las casas, el incremento interanual fue más moderado, situándose en un 0,7%. Al desglosar el comportamiento de los departamentos por zonas, se observan incrementos significativos en las comparaciones interanuales (marzo 2026 vs. marzo 2025): En la comparación intermensual (respecto a febrero de 2026), el mercado de departamentos mostró variaciones mixtas. Mientras que en GBA Norte el precio por m² en dólares subió un 2,3% y en GBA Oeste un 0,3%, en CABA y GBA Sur se registraron leves caídas del -0,1%. Por el lado de las casas, los precios interanuales en dólares por m² mostraron el siguiente comportamiento: En la variación intermensual para casas, los aumentos fueron liderados por GBA Norte (+1,3%), seguido por GBA Sur (+0,7%) y CABA (+0,3%). Únicamente GBA Oeste registró una baja del -0,5%. El informe identifica puntos específicos con subas por encima de la media. En el mercado de casas, el municipio de Pilar registró una variación interanual del 15,0%. En cuanto a los departamentos, la mayor suba interanual en la provincia se dio en Malvinas Argentinas, con un 14,0%. Dentro de la Ciudad de Buenos Aires, el barrio de Saavedra lideró los incrementos con un alza del 12,9%. De acuerdo al Índice de Confianza del mercado, la situación varía según el tipo de propiedad y la zona: A pesar del aumento en los precios de publicación, el dinamismo del sector muestra señales de debilidad. La demanda interanual de departamentos en venta en CABA, medida a través de contactos en la plataforma, disminuyó un 5,9% en febrero de 2026 respecto al mismo mes del año anterior.