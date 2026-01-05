En los últimos días de 2025, el Banco Central (BCRA) hizo un cambio en la forma en que registra el tramo del swap que se activó con Estados Unidos y es inevitable analizar las razones, así como sus consecuencias, sobre todo, en un contexto en el que no se han revelado oficialmente detalles del acuerdo, incluida su duración y tasas. ¿Es una manera de alargar vencimientos, un truco para acercarse a la meta de reservas o Trump corrió a la Argentina para que cancele la deuda?

“Hubo un cambio en el Balance del BCRA: Creció la deuda con OOII por u$s 2500 millones. A la vez, se redujo el rubro “Otros pasivos” -donde se incluyen los swaps con EEUU y China-, por el mismo monto. Por lo pronto, no sabemos qué significa exactamente: ¿Se canceló el tramo activo del swap con EEUU con recursos de Organismos Internacionales?”, planteó en la red social X Federico Machado, economista de OPEN. Eso encendió alertas en los analistas, que comenzaron a buscar explicaciones.

“Son todas interpretaciones que se hacen desde afuera del BCRA porque el regulador monetario no dio detalles de nada. No hablo de las tasas, ni de los plazos, que tampoco conocemos. No responden consultas de cuánto se activó del swap, cómo se registra, ni nada”, señaló a El Cronista el economista y analista Christian Buteler.

De hecho, un informe reciente del Servicio de Investigaciones del Congreso de EE.UU. también resalta esta opacidad en todo el proceso. Señaló que, “ni el Departamento del Tesoro ni el gobierno argentino han revelado públicamente los detalles del acuerdo, incluida su duración”. El mismo reporte confirmó que, “para finales de octubre de 2025, el banco central de Argentina había intercambiado pesos por 2500 millones de dólares a través de la línea de swap”.

En el marco de ese “secretismo”, que, en off, algunos funcionarios del Central defienden al señalar que es necesario para evitar especulaciones del mercado, los analistas interpretan el nuevo cambio en la contabilidad del BCRA. “El Gobiernos hizo desaparecer los u$s 2500 millones del swap activado con EE.UU. y pasaron a estar contabilizados en la cuenta de organismos internacionales. En ausencia de una explicación por parte del BCRA, parece indicar que, por algún motivo, la Argentina tuvo que cancelar esa deuda con Donald Trump y endeudarse con algún organismo para hacerlo”, indicó a este medio Sebastián Maril, director de LATAM Advisors.

En una línea similar, Sebastián Menescaldi, codirector de Eco Go, apunó que “es posible que el Gobierno haya conseguido algún nuevo crédito con un organismo internacional, que son de más largo plazo que un swap o, incluso, uno con el Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF, por sus siglas en inglés)”. Detalló que ese organismo puede dar préstamos también, por lo que podría haberse cambiado el swap por una línea distinta.

En cuanto a la utilidad que puede tener esta jugada para el Gobierno, dijo que esto implica que se reducen las obligaciones de más corto plazo. “Es una extensión de la duración de la deuda, mejora la variable temporal”, resumió. También señaló que puede haber cambios en la tasa como consecuencia de la modificación. Pero eso no se sabe a ciencia cierta porque no conocemos las condiciones bajo las cuales se otorgó el swap.

Y, por último, menciona un elemento que puede ser parte de la clave: “Podría implicar también una manera de mejorar los datos de las reservas. Si la deuda nueva tiene más de un año de plazo, no hay que sumar ese monto a las netas, que suben por igual cuantía, por lo que sería una manera de acercarse un poco más a la meta fijada por el Fondo Monetario (FMI)”.