Se avecina el vencimiento del viernes 9 por u$s 4300 millones, aproximadamente. Fuentes del sector financiero aseguraron a El Cronista que el repo con bancos ya está cerrado y que rondaría los u$s 2000 millones.

Recuérdese que el Tesoro cuenta en caja con u$s 2000 millones y que ayer precisamente ingresaron cerca de u$s 700 millones por el pago de la licitación de las concesiones hidroeléctricas.

La intención del equipo económico es la de disminuir al máximo el costo financiero para atender este vencimiento. Estiman, con fundamento, que con el correr de las semanas el riesgo país de la Argentina irá en descenso y en paralelo las tasas de un financiamiento que puedan obtener en los mercados internacionales de crédito.

Por este motivo, el ministro Luis Caputo optó por que este repo con bancos, encabezado por Citi, sea de muy corto plazo, eventualmente precancelable.

El repo o pase con bancos extranjeros lo encabezará el BCRA. Implica la venta de títulos públicos por parte de la entidad que encabeza Santiago Bausili y simultáneamente la compra a futuro de los mismos.

Costos financieros

La diferencia de precio de la transacción, refleja el costo financiero que oscilaría en torno al 8,5% anual. El plazo sería a abril.

Como Bausili no contaba con bonos, el 30 de diciembre pasado el Tesoro Nacional y el Banco Central hicieron un canje de títulos públicos, novedad surgida de una publicación en el Boletín Oficial. El BCRA entregó bonos y letras principalmente en pesos y entre los papeles otorgados por el Tesoro se encuentran los bonos en dólares AL35, por un monto de hasta u$s 6000 millones, y los AE38, por hasta u$s 3000 millones.

Dado que los bonos que el BCRA entrega a bancos cotizan en torno al 70% y que además hay que contemplar posibles caídas en su cotización, la relación entre los dólares del repo y el valor nominal de los bonos en danza en la transacción es de 2,5 veces.

Esto significa que los papeles a entregar por Bausili sumarían los u$s 5000 millones de nominales como mínimo. En la decisión de cancelar rápidamente este repo por parte del equipo económico también se encuentra el hecho de este aumento de los bonos argentinos en circulación.

El repo estaba asegurado desde hace varios días. Sólo restaban detalles. El anuncio sería en las próximas horas, entre hoy y mañana. Debe haber un margen de tiempo dado que los dólares deben estar depositados en las cuentas de los tenedores de los Bonar y Global el mismo viernes. Cabe destacar que nunca estuvo en discusión el pago sino la forma en la que la Argentina iba a hacer frente a la transacción.

Financiamiento 2026

El financiamiento del 2026 tendrá otro capítulo en julio por un monto similar. Pero hasta entonces habrá mucho camino por recorrer. En el plan de acción oficial figura la emisión de deuda en los mercados internacionales de crédito, bajo legislación Nueva York, y que el monto obtenido sirva para atender vencimientos no sólo de julio sino también con organismos internacionales.

En el interín, bien podría concretarse en el primer trimestre un canje de deuda destinado a absorber los bonos surgidos en el 2020 con la gestión fallida de Martín Guzmán, que tienen estructura de intereses (escalonados y bajos) que no son demandados por los fondos de inversión internacionales.

Al mismo tiempo esta operación serviría para estirar los plazos de vencimiento, o la vida promedio, de la deuda pública.

Capítulo pesos

Para el capítulo en pesos de la deuda, rigen los mismos principios. Tratar de reducir en las próximas licitaciones del Tesoro los rendimientos y estirar los plazos de las colocaciones.

El clima internacional ayuda con expectativas de nuevos recortes de las tasas en el 2026 por parte de la Reserva Federal. Lo político doméstico no debería complicar: no hay elecciones. Zona liberada.