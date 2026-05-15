El analista financiero Salvador Di Stefano, más conocido como el Gurú del Blue, analizó el dólar, las reservas internacionales, las perspectivas para el segundo semestre del año y dejó una recomendación clave para los ahorristas. En una extensa entrevista con El Observador, el especialista planteó un diagnóstico opuesto al de quienes anticipan tensiones cambiarias. Di Stefano invirtió el eje del debate cambiario y, frente a las advertencias de otros analistas sobre una posible presión sobre el dólar en 2027 con las elecciones, señaló que el problema actual es la apreciación del peso, no su devaluación. “Tengo reservas por u$s 47.000 millones, hoy el problema es que el dólar no aumenta. O sea, el problema es que el dólar se baja”, afirmó Di Stefano. El analista destacó el ritmo de compra de divisas por parte del Banco Central y señaló que el Gobierno acumuló u$s 8.000 millones en apenas cuatro meses y medio, sobre una meta anual de entre u$s 10.000 millones y u$s 17.000 millones. “La tapa de la noticia sería: ‘El Gobierno cubrió el 80% de la meta en cuatro meses y 14 días’. Ahora, ¿qué se dice? ‘Ojo que en el 2027 podés tener un problema’”, ironizó. En ese contexto, Di Stefano planteó una recomendación concreta para quienes tienen pesos disponibles. “Si vos hoy me apurás y me decís: ‘Salva, tengo todo eso’, bueno, comprate unos dólares a menos de $ 1400, compratelos“, dijo. Sin embargo, aclaró que no recomienda atesorar los billetes en efectivo. “Para no comprar unos dólares muertos y tenerlos en una caja de seguridad —que lo comprás a un precio y cuando lo vendés lo tenés que vender a un precio inferior— te diría: comprate un bono soberano del Estado que te rinde un 8% en dólares y es una buena inversión“, explicó. Di Stefano planteó una serie de supuestos favorables para rebatir los temores cambiarios de mediano plazo. Mencionó colocaciones recientes de deuda soberana en dólares —los bonos AO27 y AO28— y el ritmo de financiamiento del Tesoro. “Si el Gobierno, por ejemplo, consigue para junio tener financiado todo el año 2026 y de julio en adelante podemos financiar todo el año 2027, yo te diría, entre comillas, no deberíamos tener problemas de temores con el dólar en el año 2027”, sostuvo. El economista enumeró los pilares de ese escenario optimista: superávit fiscal sostenido, exportaciones superiores a los u$s 100.000 millones y reservas que podrían superar los u$s 50.000 millones. “Si esos supuestos se cumplen, yo creo que no vamos a tener ningún problema en el 2027”, remarcó. Di Stefano cerró su análisis con una visión optimista sobre la economía real para los próximos meses. “La economía real va a empezar a estar con más actividad a partir de estos meses en adelante”, anticipó. El especialista proyectó que julio será el primer mes de consolidación de ventas, apuntalado por el aguinaldo y el ingreso de divisas de la cosecha. “Argentina es un país que en el segundo semestre generalmente se vende más que en el primero”, recordó. Y sintetizó el escenario con una imagen: “Hoy las acciones de Argentina no paran de subir porque su peso, lejos de devaluarse, se aprecia“.