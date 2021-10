Cepo al dólar: por qué se desplomó el volumen negociado de los financieros

El cepo ultra hard, como lo llaman algunos, o el cepo XXL , como lo denominan otros, dio sus frutos para el Banco Central, ya que se desplomó 80% el volumen negociado en el dólar MEP y en el contado con liquidación.



Venían moviendo un promedio de entre u$s 100 y u$s 115 millones por rueda entre ambos, mientras el día post cepo se negociaron apenas u$s 7 millones en el MEP y u$s 11,7 millones en el liqui.

Sólo si se toma el AL30, que es el bono donde interviene el Banco Central, el volumen negociado cayó un 55%.

Ahorrando reservas

La buena noticia para las reservas del BCRA es que, debido al escaso volumen negociado en la plaza en general debido a las nuevas restricciones, la mesa del Central sólo debió utilizar u$s 5 millones para contener al AL30 en $ 176, mientras los días anteriores debió intervenir con u$s 30 millones por rueda.

Por lo tanto, el ahorro de u$s 25 millones en esta última rueda, si se lo extrapola a las 26 ruedas que quedan hasta las elecciones del 14 de noviembre, representaría un ahorro de u$s 650 millones.

Es cierto que, luego de una medida como la que tomó la Comisión Nacional de Valores de restringir más las operaciones, en las sociedades de bolsa siempre suele pasar algo más o menos similar.

Con abogados

Todos se ponen a analizar con sus abogados los impactos de la norma nueva, mientras los clientes llaman desesperados a las Alycs para que le expliquen qué pasará con sus inversiones.

El Senebi, que es el contado con liquidación libre, subió $ 1,50 a $ 192,50, mientras se inauguró una nueva versión del MEP libre, que se hace sin cupo con el GD30, que saltó 3%, a $ 182. En tanto, el blue subió $ 0,50 a $ 185,50.