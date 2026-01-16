En medio de la volatilidad internacional, la desaceleración de la inflación en Estados Unidos y la incertidumbre política, el oro logró romper todos sus récords y captó el interés de analistas, bancos centrales y grandes fondos.

Esta suba no fue aislada o circunstancial, sino que detrás del movimiento hay señales claras de un cambio en las expectativas económicas globales, con inversores que buscan proteger valor frente a eventuales sacudones financieros.

La inversión que marcó un récord histórico en 202

El oro alcanzó un nuevo máximo histórico en los mercados internacionales al superar los u$s 4.600 la onza. La cotización del metal se vio impulsada por una mayor demanda de activos de refugio y por datos de inflación en Estados Unidos que resultaron más bajos de lo esperado.

Expresado en su unidad de referencia internacional, el metal también marcó niveles inéditos al ubicarse en torno a los u$s 4.630 por onza, una cifra récord que consolida su rol como activo refugio en el contexto actual.

¿Por qué el precio del oro sube?

Uno de los factores centrales detrás del rally es la expectativa de recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed). En un contexto de tipos más bajos, los activos que no pagan intereses, como el oro, suelen volverse más atractivos para los inversores.

A esto se suma un escenario de tensiones geopolíticas persistentes, que refuerzan la búsqueda de refugio ante posibles crisis. Conflictos internacionales, dudas institucionales y la volatilidad en los mercados de acciones y bonos empujaron al metal a consolidarse como reserva de valor.

¿Cuánto vale hoy el oro por gramo?

Con la cotización actual, el oro se negocia alrededor de los u$s 4.600 por onza, un precio que refleja la magnitud de la suba registrada en las últimas semanas.

Para dimensionar el movimiento, una onza troy equivale a 31,1 gramos, por lo que estos valores representan uno de los niveles más altos de la historia del metal en términos reales.

¿Qué rol juega la plata en el boom de los metales?

El fuerte avance del oro vino acompañado por una suba histórica de la plata, que superó por primera vez los u$s 90 la onza. Este metal combina su rol financiero con una elevada demanda industrial, lo que explica la intensidad del movimiento.

En términos porcentuales, la plata acumula una de las mayores subas del año y muchos analistas consideran que podría acercarse a los u$s 100 la onza si se mantienen las actuales condiciones de mercado.

¿Qué proyectan los analistas para los próximos meses?

Distintas entidades financieras internacionales sostienen que el recorrido alcista del oro todavía no terminó. Algunas proyecciones ubican al metal por encima de los u$s 5.000 la onza durante el primer semestre de 2026, lo que implicaría superar los u$s 160 por gramo.

Si bien los especialistas advierten sobre posibles correcciones de corto plazo, coinciden en que el oro seguirá siendo una pieza clave en carteras diversificadas, especialmente en contextos de tasas reales bajas y alta incertidumbre global.