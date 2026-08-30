Con un dólar oficial que alcanzó su valor más alto en el año ($ 1535) y el plazo fijo rindiendo por debajo de la inflación , los argentinos analizan qué estrategia de inversión elegir para proteger sus ahorros .

Frente a este escenario, el economista Ricardo Delgado analizó ambas opciones y brindó definiciones clave para los ahorristas. En diálogo por Splendid 990, el presidente de Analytica fue contundente sobre qué hacer con los pesos sobrantes.

¿Qué conviene hoy: dólar o plazo fijo?

Al abordar las opciones de inversión, Delgado se inclinó por una estrategia activa. “La tasa en dólares es una tasa interesante”, afirmó. En otras palabras, planteó la posibilidad de aprovechar el actual escenario cambiario para maximizar los rendimientos mediante el “carry trade”.

Sugirió así comprar dólares y luego invertir esos pesos en instrumentos de tasa, para luego volver a comprar moneda extranjera. “Me da la impresión de que el Gobierno no va a dejar subir el tipo de cambio, más allá de subas marginales”, justificó el especialista.

Y fundamentó esta postura con datos concretos del mercado. “En lo que va del año el tipo de cambio subió menos del 4% en términos nominales, contra una inflación de 16 o 17%”, explicó para resaltar el atraso del dólar frente a los precios.

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Recomendaciones para el segundo semestre

Respecto a las opciones más tradicionales, el economista fue cauteloso. Sobre los plazos fijos, sentenció: “Están con suerte empatando en algún caso a la inflación, pero en general están perdiendo”.

A pesar de esto, Delgado indicó que es posible mantenerse en pesos durante el segundo semestre, aunque con cautela. Reconoció que es un período históricamente más complicado en el mercado cambiario, aunque ve margen para seguir operando con cuidado.

Finalmente, Delgado subrayó la importancia de la diversificación según el perfil de riesgo. Sin embargo, dejó una recomendación general clara. “Tener siempre una liquidez en dólares me parece siempre una alternativa interesante”, completó.