Las billeteras virtuales brindan rendimientos en pesos a los ahorristas que dejan sus pesos depositados en las cuentas remuneradas en pesos.

En muchos casos, en la última semana se produjeron variaciones a la baja en las tasas que pagan billeteras como Mercado Pago, Personal Pay, Naranja X, entre otras.

En un relevamiento publicado el fin de semana, la consultora de finanzas personales Trascendo detalló cuáles son los rendimientos que pagan estos instrumentos de ahorro.

“Semana con movimientos claros a la baja en varias billeteras, en línea con un contexto de mayor calma monetaria y tasas que siguen ajustándose“, explicó la consultora, y analizó: ”Esto refuerza la idea de que comparar semana a semana es clave: una cuenta que hoy lidera, mañana puede dejar de hacerlo sin aviso".

Lo cierto es que las billeteras virtuales vuelven a posicionarse como una alternativa atractiva para los ahorristas que buscan una alternativa a los plazos fijos para obtener rendimiento de sus pesos.

Hay que considerar que no todas las billeteras virtuales brindan los mismos beneficios a sus usuarios. Trascendo indicó cuáles son las diferencias entre los rendimientos que pagan actualmente las principales plataformas fintech que operan en la Argentina.

Billeteras virtuales: cuánto pagan ahora Mercado Pago, Naranja X, Ualá y otras

El más reciente relevamiento de Trascendo lista los rendimientos que brindan las billeteras virtuales y detalla lo siguiente:

Carrefour Banco (32%) volvió a estar con la cima con un rendimiento sólido, aunque ahora fue igualada por Fiwind . Entre los mejores desempeños se mantienen Banco Bica y Cocos Pay , con tasas que siguen por encima del promedio.

En el pelotón medio, billeteras como Mercado Pago, Personal Pay y Banco Supervielle ajustaron levemente a la baja. “Otras como Lemon, Astropay o Naranja X se mantuvieron prácticamente sin cambios, consolidándose como opciones más estables pero menos agresivas”, evaluó Trascendo.

El listado completo del relevamiento puede apreciarse en el siguiente gráfico:

El rendimiento de las billeteras virtuales en la última semana, según Trascendo.

Billeteras virtuales: cómo se calcula el rendimiento

Trascendo señala en su análisis que no utiliza la Tasa Efectiva Anual (TEA), que es lo que realmente se gana al final del año, sino el rendimiento total de la inversión según el último rendimiento diario de cada app.

Esto se debe a que cada app tiene un criterio distinto para definir y publicar la Tasa Nominal Anual (TNA) en sus páginas. Así, se compara el efecto real que tiene cada día tener el dinero en una u otra aplicación.