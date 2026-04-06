En las últimas semanas, las entidades financieras actualizaron a la baja las tasas de interés de los plazos fijos a 30 días. Este lunes, varios bancos volvieron a ajustar sus rendimientos y actualmente solo unos pocos ofrecen una Tasa Nominal Anual (TNA) superior al 28%. Este lunes 6 de abril, el Banco VOI encabeza el ranking de tasas de interés para plazos fijos online a 30 días, con una TNA del 28%. En segundo lugar se ubica Crédito Regional, que ofrece una TNA del 27,5% para clientes y del 28,25% para personas no clientes. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualiza a diario una tabla comparativa con las tasas de interés que pagan los bancos, incluyendo a las entidades con mayor volumen de depósitos y a aquellas que informan el rendimiento para personas que no son clientes. Estas son las tasas vigentes: Si se invierten $ 1.000.000 en un plazo fijo a 30 días en un banco que ofrece una TNA del 28%, la ganancia mensual aproximada será de $ 23.013,70. En cambio, al colocar el mismo monto en una entidad con una TNA del 20%, el rendimiento mensual se reduce a unos $ 16.438,36.