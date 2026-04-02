Cada año, cuando llega el Día Internacional de la Mujer, el mundo financiero vuelve a una discusión conocida: si las mujeres invierten más o menos que los hombres, si toman decisiones diferentes o si tienen perfiles más conservadores al administrar su dinero. Es una conversación que durante años sirvió para visibilizar una brecha real. Pero cuando uno observa cómo evolucionó el mercado en los últimos tiempos, empieza a aparecer otra conclusión: tal vez el cambio más interesante no esté en quién invierte, sino en cómo se transformó la relación de las personas con la inversión. Durante mucho tiempo, invertir fue una decisión excepcional para la mayoría de los argentinos. El ahorro se concentraba en pocas alternativas, principalmente el plazo fijo o el dólar, y el mercado de capitales se percibía como un espacio complejo, lejano o reservado para especialistas. Ese escenario empezó a cambiar. La digitalización del sistema financiero, el acceso cada vez más amplio a información económica y el desarrollo de plataformas tecnológicas simplificaron el acceso al mercado. En los últimos años, cada vez más personas comenzaron a explorar herramientas para administrar mejor sus ahorros y diversificar sus inversiones. Desde mi experiencia en la industria fintech, con más de 16 años en IOL Inversiones, este cambio se percibe con claridad. La plataforma, que forma parte del Grupo Supervielle y está regulada por la Comisión Nacional de Valores (CNV), nació hace más de 25 años con un objetivo claro: acercar el mercado de capitales a más argentinos. Recuerdo nuestros inicios, cuando sumábamos entre 50 y 100 clientes nuevos por mes; hoy, abrimos más de 500,000 cuentas al año, logrando en un solo día lo que antes nos tomaba más de un año. Hoy, más de dos millones de clientes utilizan herramientas de inversión que hasta hace algunos años parecían lejanas para el público general, desde Cedear y bonos hasta dólar MEP o fondos comunes de inversión. Con más personas accediendo al mercado, el perfil del inversor también empieza a transformarse. Cuando se observa quiénes participan hoy, la diferencia más visible ya no pasa necesariamente por el género, sino por una transformación más profunda: la inversión se está incorporando como parte de la vida financiera cotidiana. En ese contexto, el factor que empieza a marcar diferencias es otro, la edad. Las nuevas generaciones crecieron en un entorno digital, con acceso constante a información y herramientas financieras desde el celular. Para muchos de ellos, invertir no es una decisión extraordinaria, sino una posibilidad más dentro de la gestión de sus finanzas personales. Por eso, más que preguntarnos quién invierte más o quién invierte mejor, la conversación empieza a desplazarse hacia otro lugar: cómo seguimos ampliando el acceso, la educación financiera y las herramientas que permitan que cada vez más personas participen del mercado. Porque cuando el acceso al mercado se democratiza, la inversión deja de tener género y pasa a tener algo mucho más importante: personas tomando decisiones sobre su futuro financiero.