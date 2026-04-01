El mercado cambiario argentino atraviesa un momento peculiar: el dólar mayorista no para de bajar y ya cotiza en torno de los $ 1370, perforando incluso el piso de $ 1390 que muchos analistas consideraban un soporte. En este contexto, el analista financiero Salvador Di Stefano, conocido como el “Gurú del Blue”, compartió su visión sobre lo que puede pasar en los próximos meses. En su último informe, el “Gurú” planteó que las tasas en pesos están perdiendo la carrera contra la inflación y el dólar, que hoy en retroceso, tiene razones concretas para recuperar terreno. Desde que asumió Javier Milei, señaló que el tipo de cambio mayorista acumuló una suba del 280,6%, mientras que la inflación del mismo período trepó al 291,5%. “Esto implica que la inflación subió más que el tipo de cambio mayorista”, advirtió. A esto se suma la señal que manda el propio mercado de bonos en pesos: los instrumentos ajustados por inflación muestran tasas negativas, mientras que la diferencia entre bonos a tasa fija y bonos CER indica que el mercado ya descuenta una inflación del 27,3% anual a 12 meses. “Parecería que la tasa de interés seguirá siendo negativa frente a la inflación en los próximos meses, y el dólar debería recuperar posiciones en este escenario“, señaló. Uno de los factores que Di Stefano señala como disparador de una eventual suba del dólar es la conducta del sector agropecuario. “El campo tiene por delante una cosecha récord, pero no lo convence el tipo de cambio, por ende, las liquidaciones serán amarretes, tal vez allí sea la oportunidad de ver una recuperación en el precio del dólar, y los bonos en dólares serán los grandes ganadores en esta etapa", consideró el especialista. Para el Gurú, esa retención de divisas, tarde o temprano, presionará sobre la oferta en el mercado cambiario y podría ser el catalizador de una corrección al alza del dólar. A la vez, al escenario se agrega una decisión de política monetaria que Di Stefano considera relevante: el Banco Central comenzará a liberar encajes para inyectar más liquidez al sistema. “El dólar a 12 meses vista debería recuperar posiciones”, proyecta el consultor, en lo que sería una reversión del proceso de apreciación del peso que se observa en las últimas semanas. En este escenario, la recomendación de Di Stefano es contundente: posicionarse en bonos soberanos argentinos denominados en dólares, que hoy ofrecen rendimientos muy superiores a los del Tesoro norteamericano. El AO27, por ejemplo, rinde el 5,1% anual libre de impuestos, contra el 2,6% que le queda neto a un inversor americano después de tributar sobre un bono del Tesoro de plazo similar. “Mirando que en el año 2027 tendremos elecciones presidenciales, nos parece que hoy los bonos en dólares están a precios de ganga”, afirma.