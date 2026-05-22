En un contexto donde cada vez más personas buscan alternativas para que los pesos no pierdan valor, mientras esperan ser utilizados, las cauciones bursátiles comenzaron a consolidarse como una de las herramientas más utilizadas para administrar liquidez de corto plazo .

Aunque durante años fueron un instrumento más habitual entre operadores financieros y empresas , hoy también aparecen cada vez con más frecuencia entre pequeños ahorristas que buscan generar un rendimiento extra sin asumir grandes riesgos ni inmovilizar el dinero durante meses.

En fines de semana largos o feriados, las cauciones permiten seguir obteniendo intereses incluso durante los días en que el mercado permanece cerrado.

¿Qué es una caución bursátil?

Una caución bursátil funciona como un préstamo dentro del mercado de capitales. Un inversor que tiene pesos disponibles los coloca durante un plazo determinado y recibe intereses a cambio . Del otro lado, otro participante toma esos fondos dejando activos financieros en garantía.

Ese respaldo es justamente uno de los factores que hace que las cauciones sean consideradas una de las alternativas más conservadoras dentro del mercado bursátil argentino.

A diferencia de otras inversiones más volátiles, como acciones o bonos, con las cauciones el objetivo no pasa por apostar a subas de precio, sino simplemente por obtener un rendimiento de corto plazo sobre dinero que de otra forma quedaría inmovilizado .

¿Por qué se vuelven atractivas las cauciones antes de un feriado?

Las cauciones tienen una particularidad clave que generan intereses por días corridos. Eso significa que el dinero continúa rindiendo incluso cuando no hay actividad bursátil.

Por ejemplo, si una persona coloca fondos un viernes, y luego hay un feriado el lunes, la caución acumula intereses durante todo el fin de semana largo .

En la práctica, eso convierte a este instrumento en una especie de “estacionamiento remunerado” para los pesos y muchos inversores las utilizan justamente para cubrir períodos breves. Colocando este viernes hasta las 17hs. tenés rendimientos hasta el martes cuando abren los mercados.

¿Cuánto puede rendir una caución?

Aunque una tasa del 20% anual pueda parecer elevada, el rendimiento efectivo depende de la cantidad de días invertidos.

La fórmula básica es Interés = Capital × Tasa anual × (Cantidad de días / 365)​

Por ejemplo, una colocación de $ 1.000.000 a una tasa nominal anual del 20% durante 4 días genera aproximadamente unos $ 2.190 brutos.

En el caso de una pyme o una tesorería con montos mayores, la diferencia puede volverse bastante más relevante.

Cauciones: las ventajas y los riesgos a considerar

Entre los principales beneficios que destacan ahorristas y empresas aparecen el bajo riesgo relativo, la liquidez rápida, plazos muy cortos, operatoria simple desde apps o brokers y rendimientos superiores a dejar el dinero quieto en una cuenta bancaria tradicional.

También existen plataformas que permiten renovar automáticamente las colocaciones para mantener los fondos permanentemente invertidos.

Aunque se trata de un instrumento conservador, las cauciones no están completamente exentas de riesgos como posibles bajas en las tasas, inflación superior al rendimiento y la necesidad de operar mediante un broker registrado y confiable.