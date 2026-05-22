Estados Unidos invertirá en la Base Aérea de Morón con una obra clave para reforzar su infraestructura y mejorar una función clave.

Donald Trump vuelve a amenazar a Sánchez con sacar sus tropas de España: “¿Por qué no debería hacerlo? No nos ha servido de ninguna ayuda”

Confirmado por el Gobierno | Estos son los mortales misiles que España le envía a Ucrania para detener el avance ruso: cuánto cuesta cada uno

Las bases militares también se modernizan con obras que no siempre aparecen en el primer plano del debate público. Detrás de los despliegues, los vuelos y los acuerdos estratégicos hay infraestructuras de agua, energía, comunicaciones y mantenimiento que permiten sostener la actividad diaria de una instalación de defensa.

Ese es el caso de la Base Aérea de Morón, en Sevilla, donde los Estados Unidos prepara la construcción de un gran depósito elevado de agua potable. La licitación oficial identifica el proyecto como CNS Finished Water Tank y lo sitúa en Morón Air Base, Spain, con un contrato de construcción para un tanque de 800.000 galones (alrededor de 3 millones de litros) destinado a reforzar el sistema de distribución de agua potable de la base.

El nuevo depósito de agua potable tendrá una capacidad prevista de 800.000 galones y reforzará los servicios básicos dentro de la base. Shutterstock / ChatGPT

Los Estados Unidos modernizarán la Base Aérea de Morón con una obra clave

La actuación prevista consiste en levantar un depósito elevado de agua potable dentro de la Base Aérea de Morón. Según la documentación de contratación estadounidense, el proyecto incluye construcción civil, trabajos estructurales, instalaciones mecánicas y eléctricas, sistema SCADA, conexiones de servicios y mejoras asociadas al sistema de agua.

La obra tiene un valor estimado de entre USD 1 millón y USD 5 millones, según los registros de contratación federal consultados. Además, el procedimiento exige que la ejecución se realice por empresas locales con licencia en España y con cumplimiento de la legislación española, las normas de acceso a la base y los requisitos de seguridad de la Fuerza Aérea española.

El depósito tendrá una capacidad aproximada de 800.000 galones, equivalente a unos 3029 metros cúbicos de agua potable. La información técnica difundida sobre el proyecto describe una estructura cilíndrica de acero galvanizado, apoyada sobre vigas y cimentaciones de hormigón armado, con una altura total cercana a los 49 metros si se suma la estructura y el tanque.

Por qué Morón es una instalación estratégica para España y los Estados Unidos

La importancia de Morón no se limita a esta obra. La base forma parte del marco de cooperación bilateral entre España y los Estados Unidos, regulado por el Convenio de Cooperación para la Defensa firmado en 1988 y publicado en el BOE. Ese acuerdo establece las condiciones de uso de determinadas instalaciones de apoyo por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses en territorio español.

Ese punto es importante porque la base no es territorio estadounidense. El convenio mantiene la soberanía española y regula el uso militar de las instalaciones dentro del acuerdo bilateral. Por eso, cada actuación relevante se enmarca en una relación de cooperación que combina presencia estadounidense, control español y utilidad estratégica para operaciones aliadas.

Morón ha ganado peso por su ubicación en el sur de España y por su capacidad para apoyar operaciones aéreas, tránsito de aeronaves, despliegues temporales y funciones logísticas. La propia documentación del Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha incluido en distintos ejercicios proyectos vinculados a Morón, desde áreas de almacenamiento de munición hasta mejoras de pavimentos, instalaciones y sistemas auxiliares.

Qué implica la inversión millonaria anunciada para la base

La construcción del depósito de agua apunta a reforzar un servicio esencial: el suministro potable dentro de la instalación. En una base aérea, la red de agua no solo abastece edificios y personal. También forma parte del soporte básico para operaciones, mantenimiento, seguridad, servicios contra incendios y funcionamiento general de la infraestructura.

El calendario previsto en la documentación contractual contempla un periodo de ejecución que puede alcanzar los 720 días, según la versión actualizada del proyecto citada en registros de contratación. Otros resúmenes del expediente recogen que el adjudicatario deberá iniciar los trabajos tras la adjudicación y cumplir con garantías, permisos, normativa española y requisitos técnicos específicos.

La obra se suma a un contexto más amplio de renovación de instalaciones en Morón. En 2025 ya se había informado de un paquete de obras de la Fuerza Aérea estadounidense para renovar la base, dentro de contratos de construcción con distintos proyectos previstos en la instalación sevillana.

La inversión apunta a modernizar la infraestructura de Morón y sostener la operatividad de una base clave para los despliegues aliados. Wikimedia Commons

El dato de fondo es que los Estados Unidos sigue invirtiendo en infraestructura permanente en una base clave del sur de España. El nuevo tanque no tiene la espectacularidad de un despliegue aéreo, pero muestra algo igual de relevante: la modernización militar también se mide en obras de soporte que permiten que una instalación siga operativa, segura y preparada para sostener actividad durante los próximos años.