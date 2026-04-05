Los bancos ajustan mes a mes los topes de retiro de dinero en efectivo desde los cajeros automáticos, en función del tipo de cuenta y la categoría de cada cliente. Estas terminales siguen siendo una herramienta clave para acceder a efectivo, ya que funcionan las 24 horas, todos los días de la semana, incluso durante feriados. Cada entidad financiera define un monto máximo diario para retirar efectivo, aunque en la mayoría de los casos estos límites pueden ampliarse mediante el homebanking o a través de los canales de atención al cliente. Estos son los valores informados por los principales bancos durante abril: Los montos pueden variar según el tipo de cuenta, el perfil del cliente y el canal utilizado, ya sea cajeros automáticos tradicionales o terminales de autoservicio. En el marco del “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros”, el Gobierno nacional implementó cambios en los límites a partir de los cuales los bancos y billeteras virtuales deben informar operaciones al organismo recaudador ARCA. Desde abril, las entidades financieras solo reportan extracciones de dinero cuando las personas físicas o jurídicas superan los $ 10 millones. Además, se establecieron nuevos umbrales para otras operaciones: Con las nuevas disposiciones vigentes en abril, las transferencias realizadas desde bancos y billeteras virtuales solo se informan cuando superan los $ 50 millones en el caso de personas físicas y los $ 30 millones en el caso de personas jurídicas.