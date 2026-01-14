El Banco Central volvió a mostrar poder de fuego en el mercado cambiario y concretó este miércoles la mayor compra diaria de reservas en lo que va del año.

La autoridad monetaria adquirió u$s 187 millones, un monto que no solo se destaca por su magnitud sino también porque consolida una racha positiva: ya acumula u$s 515 millones comprados en las últimas ocho ruedas consecutivas.

Con el tipo de cambio oficial moviéndose dentro de la banda y sin sobresaltos en los dólares financieros, el BCRA logró aprovechar una oferta sostenida de divisas para seguir recomponiendo reservas.

Al cierre de la jornada, las reservas brutas se ubicaron en u$s 44.717 millones, en un contexto en el que el mercado sigue atento no solo al nivel, sino también a la dinámica de acumulación.

La intervención se dio en una rueda en la que el dólar minorista promedio vendedor cerró en $1475, sin presión visible sobre el techo cambiario.

Este comportamiento sugiere que, al menos por ahora, el esquema cambiario vigente permite compatibilizar estabilidad de precios con compras netas de dólares, una combinación qie resulta clave para sostener la credibilidad del programa económico.

En paralelo, la política monetaria continúa siendo contractiva. Las tasas de referencia del sistema financiero se mantienen elevadas —con la TAMAR en torno al 34,4% TNA y la BADLAR cerca del 29,3%—, lo que contribuye a sostener la demanda de pesos y a desincentivar movimientos bruscos hacia el dólar.