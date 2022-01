MercadoLibre presentó un reclamo ante el BCRA por la regulación que le hará perder millones

El conflicto que desató la decisión del Banco Central (BCRA) de que los fondos de las billeteras virtuales deban permanecer encajados sumó ayer un nuevo capítulo. Tan solo unas horas después de que se divulgara un estudio privado que estimaba que Mercado Pago sufriría pérdidas millonarias como consecuencia de esa regulación, la compañía fundada por Marcos Galperin presentó un reclamo ante el Central para intentar revertir esa decisión.

Según pudo saber El Cronista, Mercado Pago presentó el jueves una demanda administrativa ante el Banco Central por considerarla una norma "que cambia las reglas del juego", "con la que no gana nadie", que "no mejora la seguridad de los usuarios" y que "no cumple el objetivo que dice tener".

Desde la compañía creen que se trató de una regulación contra Mercado Pago y contra toda la industria. Es que según argumentan, la decisión no solo afecta su propia rentabilidad sino también la de unas 50 fintech de todo el país. Y agregan que también se ven afectados los bancos, que utilizaban esos fondos para obtener rendimientos y ahora deberán encajarlos.

Otro de los puntos que llevó a Mercado Pago a presentar este reclamo es que, según comentan puertas adentro, se trató de una regulación emitida sin diálogo previo y que las firmas del sector no fueron escuchadas .

Para la firma, la regulación que tomó el BCRA el 30 de diciembre pasado incluso va en contra de la inclusión financiera. Es que según explican, muchas fintech podían ofrecer cuentas gratuitas a sus usuarios porque obtenían rendimientos de esos fondos.

En Mercado Pago alegan también que la regulación que entró en vigencia el 1° de enero afectará otros objetivos planteados por este Gobierno como reducir la informalidad, que disminuya el uso de dinero en efectivo, y que aumente la recaudación.

Dentro del BCRA reconocieron la existencia del reclamo.

"Se recepcionó la presentación y se le dará curso a los departamentos que corresponde para su análisis. El BCRA dicta las normas dentro de las facultades del regulador y cumpliendo los mecanismos administrativos y operativos que corresponden", dijeron desde Reconquista 266.

La presentación de esta demanda administrativa llegó apenas unas horas después de que se conociera un informe privado que estimaba que Mercado Pago perderá entre u$s 40 y 50 millones anuales como consecuencia de esta regulación .

Según estimó un informe de Nau Securities -una firma del Reino Unido que brinda servicios de asesoría e investigación de acciones que se especializa en los mercados fronterizos y de América Latina-, Mercado Pago venía percibiendo una tasa de 15% a 20% anualizada sobre unos u$s 270 millones que tenía en los bancos .