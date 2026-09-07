En un mercado donde el comercio electrónico sigue creciendo y la competencia es cada vez mayor, muchos emprendedores y PyMEs comparten una misma inquietud: cómo adaptar sus negocios para seguir creciendo de manera sostenible. Más allá de los productos o servicios que ofrecen,cada vez cobra más importancia el acceso a herramientas, conocimientos y experiencias que permitan tomar mejores decisiones.

La profesionalización se convirtió en uno de los principales desafíos para quienes venden por internet. Según el Estudio Anual de Comercio Electrónico 2025 de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), la facturación del sector aumentó 55% respecto del año anterior y se registraron 253 millones de órdenes de compra en Argentina, cifras que reflejan el dinamismo de un mercado que exige actualización constante.

En ese contexto, Mercado Libre Experience 2026 se presenta como una oportunidad para acceder a experiencias, herramientas y conocimientos compartidos por referentes del ecosistema digital. El encuentro se realizará el próximo 10 de septiembre en La Rural, Buenos Aires, y reunirá a emprendedores, PyMEs, vendedores online y especialistas de distintas áreas vinculadas al comercio electrónico.

Qué tienen en común los negocios que logran crecer

Uno de los hábitos que suelen compartirlos emprendimientos que consiguen escalar es la búsqueda continua de aprendizaje. Entender las nuevas tendencias de consumo, incorporar tecnología, analizar información y conocer experiencias de otros sectores puede ayudar a identificar oportunidades que de otro modo pasarían desapercibidas.

A medida que los emprendimientos crecen, también aparecen nuevos desafíos vinculados a la logística (Foto: Mercado Libre).

También resulta clave construir redes de contacto. Intercambiar ideas con otros emprendedores, conocer proveedores, descubrir nuevas herramientas y acceder a distintos puntos de vista puede contribuir a resolver desafíos cotidianos y abrir nuevas oportunidades de crecimiento.

A medida que los negocios evolucionan, surgen además nuevas necesidades relacionadas con la logística, los medios de pago, la publicidad digital, la atención al cliente y la gestión de datos. Por ese motivo, cada vez más emprendedores buscan espacios donde puedan obtener capacitación práctica y conocer experiencias reales de otros actores del mercado.

Referentes del ecosistema digital compartirán su experiencia.

Mercado Libre Experience 2026 contará con más de 50 charlas, más de 80 oradores, workshops, paneles y espacios de networking enfocados en distintas áreas del comercio electrónico. Durante toda la jornada, Joaquín “El Pollo” Álvarez será el conductor del evento. Entre los principales expositores estarán Adrián Ecker, Country Manager de Mercado Libre Argentina; Juan Lavista, Vicepresidente de Marketing; y Jesús Moreno Sosa, Vicepresidente Senior de Publicidad, quienes abordarán algunos de los desafíos y oportunidades que atraviesan hoy las empresas y los emprendedores.

La agenda también incluirá la participación de Mario Pergolini junto a Daniel Rabinovich, Chief Technology & Operations Officer de Mercado Libre. Ambos protagonizarán la charla “Código y Contenido: cuando dos mundos se encuentran”, programada para las 16:30 en el Main Stage, donde compartirán su visión sobre tecnología, innovación y creación de contenido.

Entradas 2x1 y hasta 12 cuotas sin interés con Mercado Pago (Foto: Mercado Libre). Nacho Yuchark

Hay 2x1 en entradas que ya se pueden conseguir a través www.mercadolibreexperience.com.ar/ y se podrán abonar en hasta 12 cuotas sin interés pagando con cualquier tarjeta a través de Mercado Pago.

Además de las conferencias, el encuentro contará con una feria de negocios con más de 40 stands de empresas vinculadas al ecosistema digital, un espacio pensado para que emprendedores y PyMEs conozcan soluciones aplicables a distintas etapas del crecimiento de un negocio.

Para quienes buscan profesionalizar sus operaciones, incorporar nuevas herramientas o entender mejor hacia dónde evoluciona el comercio electrónico, este tipo de encuentros puede transformarse en una fuente de inspiración y aprendizaje. En un entorno cada vez más dinámico, mantenerse actualizado sigue siendo una de las principales ventajas competitivas para cualquier emprendimiento.