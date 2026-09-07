En esta noticia La cotización de las principales criptomonedas este lunes 7 de septiembre

Las principales monedas virtuales registran nuevas cotizaciones este lunes, 7 de septiembre de 2026, en una jornada en la que los inversores siguen de cerca la evolución del mercado de activos digitales. Estos son los precios de referencia de los tokens más relevantes.

La cotización de las principales criptomonedas este lunes 7 de septiembre

Según los datos compartidos en el sitio oficial de Binance, estos son los valores de las principales divisas virtuales:

Bitcoin: 79.424 u$s

Ethereum: 2.490,1 u$s

BNB: 745 u$s

SpaceX (bStocks): 150,5 u$s

Gabriela Torres, abogada: “Si el heredero no tiene acceso directo a las cuentas de criptomonedas del fallecido, se pierde”. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La cotización de Bitcoin ha experimentado una ligera caída en las últimas 24 horas, con una variación de -0.62%. Actualmente, su precio se sitúa en 79,423.97 dólares y 126,625,635.37 pesos argentinos. A pesar de esta leve disminución, Bitcoin continúa mostrando una rentabilidad significativa a lo largo del tiempo, manteniéndose como la criptomoneda más reconocida y utilizada en el mercado.

Por otro lado, Ethereum también ha visto una ligera baja de -0.45% en su cotización en el último día, con un precio de 2,490.1 dólares y 3,969,966.43 pesos argentinos. A pesar de esta caída, Ethereum sigue siendo una de las criptomonedas más prometedoras, gracias a su versatilidad y al creciente interés en su plataforma para contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas.