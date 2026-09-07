La referencia "petrodólar" apunta al uso del dólar estadounidense como moneda principal en los negocios internacionales de petróleo. Fuente: Freepik.

Los precios internacionales del petróleo vuelven a subir y se acercan a los u$s 100 este lunes, ante el nuevo intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán que reubican al estrecho de Ormuz en el centro de la tensión.

En la apertura del mercado, el Brent, referencia en Europa, subía 1,57% para alcanzar un valor de u$s 97,80 el barril. Por su parte, el West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) CLc1 también registra un avance de 1,62% y el barril se encuentra en u$s 93.

Antes de la ofensiva estadounidense e israelí contra Teherán, el 28 de febrero, el Brent cotizaba en torno a los u$s 73 por barril, valor al que retornó tras el acuerdo de paz alcanzado entre los países involucrados, pero desde principios de julio el precio volvió a escalar ante nuevos desencuentros.

EFE

A pesar de algunos lapsos de calma en las últimas semanas, el retorno de la tendencia alcista en el precio del crudo se da frente al cese de una nueva tregua entre Estados Unidos e Irán, que se extendió cerca de un mes. Desde fines de agosto se reanudaron los ataques de ambos lados.

La continuidad de las agresiones y la profundización del alejamiento de las negociaciones producen la inestabilidad del tránsito fluvial seguro en la vía navegable por la que transita una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

Nuevo intercambio de ataques: EE.UU. atacó tres petroleros iraníes y Teherán lanzó una dura amenaza

Estados Unidos atacó este sábado tres petroleros iraníes en una nueva escalada del conflicto que mantiene en vilo a Medio Oriente y afecta el tránsito marítimo por el estratégico estrecho de Ormuz.

La ofensiva fue confirmada por el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) y provocó una dura respuesta de Teherán, que atacó seis embarcaciones en el estrecho de Ormuz, incluidos tres petroleros y tres buques más vinculados con Estados Unidos.

Asimismo, este domingo informó de un ataque sobre un vehículo de superficie no tripulado (USV, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos que navegaba por el estrecho de Ormuz, el cual está bajo control iraní.

Foto: EFE.

La escalada se produce después de que Washington lanzara esta semana los bombardeos más duros en más de un mes contra la República Islámica, que causaron al menos 19 muertos, entre ellos cuatro en una boda, de acuerdo con las autoridades iraníes.

Teherán respondió con bombardeos contra bases militares estadounidenses en Kuwait, Jordania y los Emiratos Árabes Unidos.

Irán establecerá en los próximos días una “zona restringida” fuera del estrecho de Ormuz

Irán anunciará en los próximos días una nueva “zona restringida” cerca del estrecho de Ormuz, afirmó este domingo el secretario del Consejo de Seguridad Nacional iraní, Mohsen Rezaei, durante unas declaraciones a la televisión oficial de su país.

De acuerdo con Rezaei, la zona se establece en la línea donde comienza el bloqueo naval estadounidense y se extenderá a zonas del Golfo Pérsico, ampliando las restricciones militares sobre el corredor marítimo y limitando aún más el comercio petrolero internacional.