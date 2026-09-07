En esta noticia Las acciones recomendadas

Arrancó el trade electoral en Brasil. A un mes de las elecciones presidenciales del 4 de octubre, el mercado ya calibra estrategias y apuesta a ganador.

Inversores internacionales analizan encuestas, que adelantan una leve ventaja del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pero paridad en el balotaje del 25 de octubre, que definirá al próximo mandatario. En ese escenario, evalúan qué activos podrían subir tras los comicios, en caso de un cambio de signo político o de un giro del Partido de los Trabajadores (PT).

Las últimas encuestas de AtlasIntel y BTG Pactual/Nexus vaticinaron un virtual empate técnico. Mientras la primera proyectó a Lula con el 47,1% y a Flavio Bolsonaro con 42,6%, la segunda marcó un 46% de intención de voto para el presidente frente a un 45% del legislador de derecha. “El mercado leyó esto como una señal de que su “candidato predilecto” se vuelve más competitivo electoralmente”, explicó a El Cronista Alan Versalli, estratega de Cocos.

EFE

Así, el Bovespa trepó la semana pasada 5,4%, superando al Merval, que medido en dólares ganó 4%. En tres meses, el ínidce subió 8,7% y en lo que va del año trepó 31,3 por ciento.

La baja de tasas de interés Selic, fijada al 14% por el Banco Central de Brasil, sumada a la suba del precio de commodities como el petróleo y la fortaleza del real, suman condimentos macroeconómicos adicionales a la previa de las elecciones.

“El trade electoral ya está en marcha”, consideró Versalli. “El rally de las acciones brasileñas responde a una combinación de tres frentes: ciclo de baja de tasas (Selic), commodities firmes y una elección más pareja de lo esperado”, agregó.

Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, aseguró que el escenario macroeconómico brasileño combina una inflación resiliente, que quebró el techo del 4,5%, y una moderación en el crecimiento del PBI, proyectado en 1,99% para 2026. “Los antecedentes históricos de los ciclos de 2018 y 2022 confirman un patrón claro: el mercado financiero suele reaccionar con fuerza una vez que gana previsibilidad sobre el rumbo y la disciplina fiscal del gobierno entrante, abriendo ventanas de oportunidad tácticas antes y después del voto”, consignó.

Las expectativas de los inversores sobre un cambio de signo político en octubre o, incluso, un segundo mandato de Lula con moderación fiscal disparó esta semana el EWZ, el ETF de Brasil, que avanzó 5,5%. En ese contexto, el mercado ya eligió cuáles son los activos para intentar un trade electoral.

Fuente: MARCOS ISSA / BLOOMBERG NEWS Fuente: MARCOS ISSA / BLOOMBERG NEWS

Las acciones recomendadas

Versalli destaca a Itaú, Nubank, Bradesco, Ambev y Petrobras. Todos ellos tienen Cedear listados en el mercado argentino. “Itaú Unibanco es el que tiene mayor calidad crediticia del sector”, señala.

De Bradesco resalta la recuperación de su valuación, mientras que los ingresos de Nu crecen un 53% interanual, tiene 139 millones de usuarios en Brasil, México y Colombia y está por lanzar operaciones en los Estados Unidos. Por su parte, Ambev ofrece cobertura defensiva para la volatilidad electoral y Petrobras garantiza exposición al petróleo, no está expuesto al ciclo crediticio y reparte altos dividendos.

PAULO FRIDMAN

Desde IOL eligen Bradesco, Ambev, Nubank y el EWZ. “El ETF representa el vehículo por excelencia para capturar el movimiento general de la bolsa brasileña sin necesidad de seleccionar empresas individuales. Otorga exposición inmediata a las firmas de mayor capitalización del país y rinde un atractivo dividendo en dólares, siendo la herramienta ideal para diversificar riesgo geográfico de cara al desenlace electoral”, asegura Vlassich.

“Este año, el tipo de cambio y las tasas vienen con menos volatilidad, aunque el EWZ no sigue del todo ese patrón (su volatilidad es apenas mayor a la de 2018 y menor a la de 2022), probablemente por el ruido adicional del conflicto en Medio Oriente sobre las acciones”, agregó el bróker.

A los 80 años, Lula compite para conseguir un nuevo mandato -sería su cuarto-, mientras que Flavio Bolsonaro reemplaza a su padre, condenado a 27 años y tres meses de prisión e inhabilitado políticamente por liderar un intento de golpe de Estado.

El mercado espera el conteo de los votos y su impacto en la rueda siguiente.