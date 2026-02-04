El economista Carlos Melconian puso el dedo en la llaga sobre uno de los principales desafíos de la gestión de Javier Milei: el régimen cambiario. Si bien el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó este lunes que “el tipo de cambio ya no es un tema”, Melconian se encargó de contradecirlo y explicó por qué el régimen cambiario “todavía no está resuelto”. En una extensa entrevista con Ahora Play, el economista afirmó que el Gobierno carece de un programa cambiario claro y propuso que el Tesoro use el superávit fiscal para ir al mercado a comprar dólares. Al mismo tiempo, advirtió que sin ese cambio de rumbo Argentina “va a volver a tener problemas”y pronosticó que el país convivirá con reservas negativas durante toda la presidencia de Milei. “Todavía no ha resuelto bien qué quiere en el régimen cambiario, que está siendo muy mal interpretado”, sentenció Melconian, y advirtió que este tema debe ser prioritario por sobre las reformas estructurales que impulsa el Gobierno. Para el expresidente del Banco Nación, el problema no es menor: “Le queda grande la palabra programa a lo que están haciendo”, disparó. En este sentido, fue categórico al advertir: “Si sigue con el mismo programa, va a volver a tener problemas”. La crítica de Melconian apunta a un problema técnico pero de consecuencias políticas: el Gobierno evita que el Tesoro vaya al mercado cambiario a comprar los dólares necesarios para pagar los intereses de la deuda. “El Tesoro tiene superávit fiscal. Debe capital e intereses. Tiene que ir como hijo de cualquier vecino al mercado a comprar dólares para intereses. Con esos dólares tiene que pagar los intereses”, explicó el economista. Esa operación, según Melconian, “no expande ni contrae pesos”, pero el problema es que obliga a ir al mercado de manera transparente y programada. La razón de la resistencia oficial es clara para Melconian: “Hay un temor, para la historia de este ministro, que se endeude para los intereses”. El economista señaló que, para evitar presión sobre el tipo de cambio por el pass-through a los precios, “eso se pagó usando la plata del Fondo”. Otra de las críticas más contundentes de Melconian fue sobre las reservas del Banco Central. “Bien hecho, salvo lluvia de inversiones o de capitales, con reservas negativas vamos a convivir toda la presidencia de Milei”, sentenció. El economista fundamentó esta proyección en la mecánica del nuevo esquema que propone: “Si ese mercado es adicionalmente superavitario, o la demanda de pesos te da lugar, entra el Central a comprar reservas. Por lo tanto... con reservas negativas vamos a convivir toda la presidencia de Milei”. Esto contrasta con el discurso oficial que sostiene que la acumulación de reservas será uno de los pilares del plan económico. Para Melconian, esa expectativa es irreal sin un cambio profundo en el manejo cambiario. “Si todo marcha acorde al plan, ¿a qué vino Bessent? Y tuvo que poner 3 lucas, porque si no te cambia el stent en la vereda en ese momento, estás liquidado", ironizó el economista.