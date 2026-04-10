Los bonos soberanos en dólares operan este viernes con un tono mayormente positivo y bastante equilibrado a lo largo de toda la curva. El riesgo país se ubica en los 553 puntos básicos, mínimos de las últimas semanas. Esto sucede en una jornada en la que se conoció la inflación de EE.UU., que fue del 3,3% anual, y Wall Street opera a la baja. Los globales operan en verde y con mejor dinámica en el tramo medio y largo. Los GD35 y GD38 registran subas interesantes, tanto en la rueda como en la semana, lo que sugiere que el mercado empieza a estirar duration. En la parte media de la curva de los bonos ley local títulos como el AL30 y AL35 también operan en terreno positivo. Los ADR argentinos en Wall Street operan con mayoría de subas. El liderazgo vuelve a estar en los sectores más cíclicos. Energía y materiales muestran las subas más firmes. En ese marco, papeles como YPF, Pampa y Vista se destacan. El sector financiero también acompaña, aunque con avances más moderados. Galicia, Macro y Supervielle operan en positivo. En Buenos Aires, el S&P Merval modera las subas con las que arrancó la sesión, aunque en dólares sube 0,2% y se mantiene arriba de los u$s 2000. En una sesión más verde que roja para las acciones del Panel Líder las sub Desde PPI destacan que ayer el S&P Merval cayó 0,2% hasta u$s 2028. “De todas formas, llega al último día de la semana con un avance de 0,6% frente al cierre de la pasada. No obstante, en el mes viene intercalando subas y bajas, por lo que la variación mensual sigue negativa en 0,3%”, señaló el broker. Wall Street opera este viernes con comportamiento mixto, en una rueda donde el impulso inicial pierde fuerza. La tregua entre Estados Unidos e Irán, junto con los comentarios del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu sobre su intención de iniciar conversaciones directas con Beirut, fueron los principales factores que sostuvieron el sentimiento positivo en los mercados durante la semana. El Dow Jones cae 0,6%, el S&P 500 baja 0,1% y el Nasdaq logra sostener una suba de 0,3%, destacándose por sobre el resto. El movimiento se da a pesar del dato de inflación, el primero desde que estalló la guerra en Medio Oriente. Desde Balanz señalaron que el índice de precios al consumidor (IPC) de Estados Unidos avanzó 0,9% mensual en marzo, en línea con lo esperado. Se trata de la primera medición desde el inicio del conflicto en Medio Oriente y marca una aceleración significativa frente al 0,3% de febrero, triplicando el ritmo del mes previo. En términos interanuales, la inflación se ubicó en 3,3%, levemente por debajo del 3,4% esperado por el mercado, aunque por encima del 2,4% registrado anteriormente. El principal factor detrás de esta suba fue el componente de energía, que aportó 0,69 puntos porcentuales en la medición mensual y 0,79 puntos en la anual, impulsado por un salto de 10,9% en el sector, con un fuerte avance en combustibles (+21,2%). Por el lado de los servicios, se observó una leve desaceleración, con una suba de 0,2% mensual, frente al 0,3% de febrero. Dentro de este rubro, el componente de rentas y alquileres se mantuvo estable en 0,3%, sin cambios relevantes. En cuanto al IPC núcleo, que excluye alimentos y energía, mostró una dinámica más contenida: avanzó 0,2% mensual y 2,6% interanual, ambos registros levemente por debajo de las expectativas del mercado (0,3% y 2,7%, respectivamente). “La reacción del mercado fue moderadamente positiva. Los futuros del S&P 500 y el Nasdaq operaron con leves subas tras la publicación del dato, mientras que el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se ubicó en torno al 4,29%, reflejando un equilibrio entre una inflación todavía elevada y señales incipientes de desaceleración en la inflación subyacente”, dijo el broker.