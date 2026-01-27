En esta noticia
El Banco Nación lanzó una serie de beneficios exclusivos para clientes de tres provincias, pero una se lleva los descuentos más altos. En San Luis, los usuarios podrán acceder a hasta 50% de rebaja en comercios de alimentos, con un tope de reintegro de $ 80.000 por semana, lo que convierte al programa en uno de los más competitivos del verano.
¿De qué se trata el beneficio con Banco Nación?
El megadescuento del Banco Nación en San Luis es Especial Alimentos, un programa que ofrece 50% de descuento en compras realizadas de lunes a miércoles, con un tope de reintegro de $ 80.000 por semana por cliente.
El beneficio aplica exclusivamente en comercios adheridos, entre ellos:
- Mercado de la Carne
- La Legua
- Franle
- El Mingo
- Verdulería Los Peques
- Fiambrería El Buen Gusto
- Panadería Patry
- Kiosco Mana
- Que Churros
¿Cómo acceder al descuento?
Para activar el beneficio, los clientes del Banco Nación deben realizar sus compras en los días habilitados y pagar únicamente con:
- Tarjeta de crédito Visa o Mastercard del BNA, o
- BNA+ MODO desde la aplicación oficial del banco.
El reintegro se deposita automáticamente en la cuenta del cliente dentro del plazo habitual del banco.
Todos los beneficios de Banco Nación en San Luis
Además del programa Especial Alimentos, el Banco Nación ofrece otros descuentos en diferentes rubros:
Gastronomía
- 30% de descuento, de jueves a domingo
- Tope de $ 50.000 por semana por cliente
- Vigente hasta el 31 de marzo de 2026
Hotelería
- 10% de descuento todos los días
- 12 cuotas sin interés
- Tope mensual de $ 30.000 por cliente
- Vigente hasta el 31 de marzo de 2026
Artículos Regionales y Recreación
- 30% de descuento todos los días
- Tope de $ 15.000 por semana por cliente
- 3 cuotas sin interés
- Vigente hasta el 31 de marzo de 2026
Para consultar la lista completa de comercios adheridos, ingresar a semananacion.com.ar