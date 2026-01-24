En enero de 2026, cargar combustible en Argentina se volvió más accesible gracias a una batería de promociones que permiten ahorrar hasta un 30 % en nafta y gasoil. De esta manera, podrán reducir considerablemente sus gastos en este tipo de servicio.

Bancos nacionales y las principales estaciones de servicio (YPF, Shell, Axion Energy y Puma Energy) renovaron acuerdos con reintegros y descuentos que pueden llegar a $ 25.000 mensuales por cuenta, dependiendo del banco y el día de la semana.

Descuentos y promociones en nafta y gasoil de YPF

Banco Ciudad: 10% de descuento al cargar nafta o gasoil, con un tope mensual de $10.000 por cuenta. Aplica con tarjetas VISA, Mastercard y pagos mediante MODO. Vigente exclusivamente los domingos. Para clientes con cuenta sueldo el beneficio sube a 15%, y los jubilados reciben un 5% extra (llegando potencialmente al 20%), aunque en este caso el tope se reduce a $5.000 por mes.

Banco Macro: brinda 30% de descuento con un reintegro máximo de $25.000 por cuenta al mes. Válido con tarjetas VISA y pagos a través de MODO. Disponible únicamente los miércoles.

Banco Comafi: da 20% de rebaja en la carga de combustible, con tope semanal de $8.000. Se aplica los sábados utilizando VISA, Mastercard o MODO.

Banco Nación: permite obtener 30% de descuento, con límite de reintegro de $15.000 por cuenta mensual. Funciona los viernes con tarjetas VISA, Mastercard y pagos por MODO.

Banco Galicia: clientes Eminent cuentan con un 15% de descuento (tope de $15.000 por cuenta al mes). Los demás clientes tienen un 10% de descuento (tope de $10.000 mensual). Válido todos los lunes con tarjetas Mastercard y pagos mediante MODO.

Banco Patagonia: ofrece 20% de descuento con tope de $10.000 por cuenta por mes, disponible los jueves. Si cobrás el sueldo en el banco, el porcentaje mejora al 25% y el tope sube a $15.000 mensuales.

Banco Credicoop: aplica 15% de descuento con tope diario de reintegro de $4.500, vigente los viernes. Para quienes tienen cuenta sueldo, el beneficio aumenta al 20% y el límite diario pasa a $6.000.

Descuentos y promociones en nafta y gasoil de Shell

Banco Nación: 30% de descuento en cargas de nafta o gasoil, con un tope de $15.000 por cuenta al mes. Se aplica con tarjetas VISA, MODO y Mastercard, únicamente los viernes.

Banco Galicia: los clientes Eminent tienen un 15% de descuento (tope de $15.000 por cuenta mensual). Las demás cuentas poseen un 10% de descuento (tope de $10.000 mensual). Válido con pagos mediante Mastercard y MODO, todos los lunes.

Banco Patagonia: 20% descuento (tope $10.000/mes) los jueves; sueldo acreditado 25% (tope $15.000/mes).

Banco Credicoop: 15% descuento (tope diario $4.500) los viernes; cuenta sueldo 20% (tope diario $6.000).

Descuentos y promociones en nafta y gasoil de Axion Energy