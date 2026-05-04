Encontrar preparaciones que sean ricas, nutritivas y prácticas no siempre es sencillo. Sin embargo, la avena horneada con cacao y frutos rojos se posiciona como una alternativa ideal para quienes buscan sumar fibra, antioxidantes y energía natural a su rutina diaria sin resignar sabor. Esta receta tiene la textura de un budín húmedo, se puede preparar con anticipación y disfrutar tanto fría como caliente. Además, admite variantes sin azúcar o veganas, lo que la vuelve versátil y adaptable a distintos estilos de alimentación. El cacao amargo aporta un intenso sabor a chocolate y una buena dosis de antioxidantes, mientras que los frutos rojos, como frutillas, arándanos, frambuesas o moras, suman frescura, color y vitamina C. El resultado es una preparación equilibrada que puede funcionar tanto como desayuno completo como merienda reconfortante. Para lograr una cocción pareja y una buena presentación, el recipiente también juega un rol importante. Un molde de vidrio templado, como el molde para budín Hudson, permite hornear de manera uniforme sin que la preparación absorba olores ni sabores, y resulta seguro para el contacto con alimentos. Su resistencia a los cambios de temperatura lo hace ideal para pasar del horno al refrigerador sin inconvenientes. Estos son los ingredientes necesarios para la preparación: Para preparar la avena horneada con cacao y frutos rojos, comenzá precalentando el horno a 180 °C y engrasando un molde apto para horno. En un bowl grande, mezclá la avena arrollada junto con el cacao amargo, el endulzante elegido, el polvo de hornear y una pizca de sal. En otro recipiente, batí los huevos con la leche y, si lo usás, la esencia de vainilla. Luego incorporá esta mezcla líquida al bowl con los secos e integrá todo hasta obtener una preparación homogénea. A continuación, sumá los frutos rojos con movimientos suaves, reservando algunos para decorar la superficie. Volcá la mezcla en el molde, distribuí los frutos rojos restantes por encima y llevá al horno durante unos 30 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo en el centro salga apenas húmedo. Una vez lista, retirala del horno, dejá entibiar, cortá en porciones y servila, ya sea caliente o fría.