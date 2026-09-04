Jorge Brito destacó la audacia de Milei, pero advirtió sobre dos grandes problemas de la economía
El empresario del sector financiero habló sobre el actual modelo económico, dijo que hay deudas pendientes y destacó algunos puntos en materia de política económica. ¿Qué rumbo ve para la Argentina y qué dijo sobre su futuro en la política?
A cuánto está el dólar blue hoy viernes 4 de septiembre. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.