El presidente de Banco Macro, Jorge Brito, celebró que el actual Gobierno se animó a hacer algo que no había hecho ningún otro antes: terminar con el déficit fiscal, pero consideró que el gran desafío que tiene ahora es resolver el empleo y la caída de la actividad que “son los problemas que le preocupan a la gente”. Además, enfatizó la necesidad de “definir u n modelo de país más allá de que gobierne la derecha o la izquierda” y habló sobre si va a ser candidato o no en 2027.

“El principal activo de la política de Milei es haberse animado a hacer algo que todos sabíamos que estaba mal y tiene que ver con el déficit fiscal. Ahora, el gran desafío es ver cómo resolvemos los problemas que le importan a la gente: empleo y la caída de la actividad”, afirmó uno de los asistentes que se llevó gran parte de las miradas en el marco de la 47° Conferencia del IAEF debido a los rumores sobre la posibilidad de que se presente como candidato a presidente en 2027.

Brito dijo evitó confirmar que tenga esa intención, pero tampoco la desmintió. “Falta mucho, el tiempo dirá”, respondió a la consulta. “Yo soy empresario, soy argentino, soy padre y en eso trabajo todos los días. A la gente no le importa si voy a ser candidato o no”, a su entrevistador, el periodista José del Río.

Un modelo a largo plazo

Desde su rol de empresario, Brito destacó que la Argentina es “un país increíble” y los retornos que da “no los tenés en ninguna otra parte del mundo”, pero reconoció que siempre ha tenido dos problemas principales y estos han sido el desorden fiscal y un banco central dependiente del Poder Ejecutivo que financia al Tesoro.

En ese sentido, dijo que el sistema financiero argentino” estaba agotado", con bancos que financiaban al sector público y en el que los depósitos representaban un porcentaje menor del total del volumen.

Y en esa línea destacó que el Gobierno haya cambiado el rol del sistema financiero y que aborde los cambios estructurales que necesita el BCRA. Por eso, Brito resaltó la importancia de un regulador monetario independiente. “Creo que el rol de la autonomía del Banco Central es clave”, aseguró.

No obstante Brito destacó que “es muy importante plantear que hay un rumbo económico más alla de los cambios de Gobierno”. “Tenemos que definir un modelo de país más allá de que gobierne la derecha o la izquierda”, enfatizó. Y se enfocó en la importancia de hacer una economía más robusta que priorice el agergado de valor. “Me cuesta creer que exportemos materia prima sin agregar valor”, dijo.

Asimismo, hizo referencia a la competitividad de la Argentin en el mundo y dijo que no depende solamente de la cotización de dólar. “Muchas veces cuando hablamos de competitividad hablamos de tipo de cambio y no es el único elemento que incide”, advirtió. El tema tributario también hace a esa variable, según su mirada.

Respecto de este tema, Brito apuntó que no hay muchos países en el mundo que cobran IVA sobre intereses, como pasa en el caso de las deudas de crédito en Argentina. “Cuando un individuo se endeuda para comprar o pagar algo por lo que ya pagó IVA, se le cobra otra vez ese impuesto sobre los intereses que paga”, remarcó.

Y animó al sector privado a tomar parte en este camino de reducir la carga de los impuestos en la actividad económica. “Los bancos tenemos que empezar a discriminar en las provincias la menor carga tributaria a la hora de dar crédito, dando menores tasas en los distritos que alivian impuestos e ir buscando la manera de generar incentivos a que la política también premie la baja tributaria”, ejemplificó el líder de Macro.

La mora en el crédito

De ahí, Brito fue al tema de la morosidad en el crédito en la Argentina y aseguró que los bancos la están bajando. Sin embargo, reconoció que hay algunos problemas estructurales que llevaron a esta situación de crecimiento de la irregularidad en el pago de préstamos en Argentina y son: el poder adquisitivo, el crecimiento del desempleo, el crecimiento de la carga de los servicios sobre los gastos de las familias y los impuestos.

“El tema de la mora es un tema complejo, que afecta en en el caso de los bancos o más de 2 millones de de clientes. Es menos del 10%, pero tenemos que tener mucho cuidado en cómo se resuelve. Creo que lo primero que tenemos que buscar es es generar el vínculo entre los clientes y los bancos. Es clave convocar a todos los clientes que están en mora a a que vengan. Van a encontraruna ayuda para poder refinanciar a tasas ventajosas y plazos convenientes”, dijo en una consersación con periodistas tras su exposición.

Señaló también la importancia de tener préstamos en el sector privado para ser más desarrollados como país y aseguró que “el préstamo bueno no es necesariamente el de consumo, es el hipotecario, el que permite a un individuo comprar una vivienda, a una Pyme poder financiar capital de trabajo, etcétera”.

Y en esa línea advirtió la importancia de “entender que, si nosotros violentamos o afectamos los derechos de los acreedores, eso en definitiva termina afectando la capacidad de dar préstamo, lo que podría traer aparejado un problema permanente y definitivo que pueda afectar la capacidad de los bancos a poder financiar en el largo plazo”.