El Banco Central (BCRA) compró u$s 51 millones este viernes y ya acumula embolsos por u$s 317 millones en febrero. Hila cinco ruedas de saldo positivo en el mercado oficial de cambios y las reservas se ubican en los u$s 44.940 millones. Subieron unos u$s 190 millones en la jornada, impulsadas, sobre todo por un alza en el precio del oro de 1,97% hasta los u$s 4980 la onza. “Sigue siendo un proceso encaminado, el Central aprovecha este escenario y compra sin alterar la tendencia. Estamos en un trimestre de buen flujo de ingresos y creo que se va a mantener un tiempo más”, analizó Gustavo Quintana, de PR Operadores de Cambio a El Cronista. El proceso de acumulación de dólares es esencial para el Gobierno. Y es que, la investigadora del CONICET experta en deuda Emilia Val señaló que “Argentina actualmente está en una situación compleja, porque tiene compromisos crecientes con todos sus acreedores, lo que demandará fondos también crecientes para atenderlos”. Asimismo, advirtió que, en la estructura de la deuda fueron ganando peso los multilaterales que poseen estatus privilegiado y no reestructuran sus acreencias y desde principios de 2018 (última vez que Caputo, con Macri, colocó bonos internacionales) no tiene acceso a los mercados externos de credito. Y, por otro lado, dijo que, si se tiene en cuenta la meta de acumulación de reservas del FMI, “esta mostrando un ritmo insatisfactorio, de hecho, deberá solicitar un waiver” al organismo. No hay que dejar de lado la situación compleja del perfil de deuda de la Argentina. Val indicó en este sentido, que, “con varios episodios de default, conflictos judiciales con acreedores, reestructuraciones, cambios periódicos en las orientaciones en la política económica con los diferentes gobiernos y dificultades casi permanentes para acumular reservas en niveles óptimos, el perfil crediticio del pais es riesgoso según las calificadoras y los actores de las finanzas”. Este riesgo continúa, a pesar de las políticas de Milei más alineadas con las expectativas de los mercados, lo que se refleja en un riesgo pais (y por tanto, una tasa) aun en niveles elevados.